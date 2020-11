Se billedserie Den stejle kant mellem den nye cykelsti til over 20 mio. kr. og motorvejsbroen tvinger Peter Christensen ud på landevejen. Foto: Helge Wedel

Ny cykelsti er farlig: Derfor er Peter bange for at vælte

Karen Hansen frygter, at 83-årige Peter Christensen bliver kørt ned, fordi han ikke tør køre op ad en stejl kant på den nye cykelsti mellem Vemmelev og Slagelse og derfor forlader cykelstien for at køre på selve landevejen.

Slagelse - 20. november 2020 kl. 06:59 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Jeg ville have det rigtig dårlig ved ikke at have gjort opmærksom på den stejle kant, hvis der skete noget med Peter. Farligt på vej tilbage Karen Hansen hjælper 83-årige Peter Christensen med praktiske gøremål. Efter den nye cykelsti mellem Vemmelev og Slagelse stod færdig, har han nydt at kunne køre hele vejen til Slagelse på sin tre-hjulede elscooter. Turen fra Vemmelev op til Slagelse er der ingen faremomenter i, for han tør godt køre ned ad den stejle kant ved motorvejsbroen ved Vemmelev. Men den anden vej opstår den farlige situation.

