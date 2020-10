Ny chef hiver millionløn hjem midt i en sparetid

Slagelse Kommune har ansat Mette Aagaard som ny udviklingschef med en månedsløn på godt 92.000 kroner om måneden.

Der luftes for tiden budgetoplæg i Slagelse, hvor nedskæringer ligner uundgåelige onder. Alligevel er der rum nok i budgettet til at give nyansat udviklingschef 1,1 millioner kroner om året i løn plus pension. Ansættelsen giver god mening, lyder det fra borgmester.

Slagelse - 04. oktober 2020

De seneste dage har budgetdebatten føget i Slagelse, og særligt Venstre, SF og Radikale Venstres fælles budgetudkast er kommet i vælten, fordi partierne her - ærligt og ordentligt, som de selv forklarer det - beskriver rigets tilstand og det faktum, at Slagelse Kommune er på vej mod afgrunden, hvis ikke skuden kommer på ret køl. Det kræver nedskæringer og investeringer i fremtiden, lyder det.

I flertalsgruppens forslag er der ligeledes indlagt besparelser for tocifrede millionbeløb årligt, men her vægrer borgmester John Dyrby Paulsen (S) sig ved at sætte navn på endnu, om end han slår fast, at der her lægges op til langt færre besparelser, end mindretallets forslag giver billedet af.

Men i den tid, hvor der bakses med, hvem der må holde for de kommende år, er der alligevel plads til nyansættelser. Således ansættes nu en udviklingschef i skikkelse af Mette Aagaard, der har flere meritter og stor erfaring. Hun starter mandag.

- Man kan kalde hende en slags HR-chef, som får opgaven med at sikre, at vi udvikler os, og at vi fastholder denne organisationsudvikling, som vi har gang i, lyder det fra borgmester John Dyrby Paulsen (S), der for trekvart år siden var med til at skrælle et direktørlag væk med den konsekvens, at økonomi- og teknikdirektør Ole Kristensen og erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzell i starten af 2020 blev sat fra bestillingen.

Færre lønudgifter Og ifølge borgmesteren sparer man fortsat på lønkronerne, selv om man netop har ansat den 56-årige Mette Aagaard, der er tidligere rådgiver og igennem hele sin karriere har beskæftiget sig med organisationsudvikling og HR. Blandt andet i stillinger hos Novo Nordisk og Bjarke Ingels Group (BIG).

- Det er en udgift, der er godt givet ud, siger han og påpeger, at det giver mening i en tid, hvor man i Slagelse Kommune gerne vil udvikle sig og tænke kommune på en ny måde.

Det er dog ikke småpenge, der skydes i retning af den nye chefs lønpose.

Inklusive diverse tillæg honoreres hun med 92.740 månedlige kroner, fremgår det af aktindsigt i hendes kontrakt, som Sjællandske har fået.

Herudover kan hun ligesom de øvrige chefer i den del af kransekagen krydre sin månedlige gage med 20 procent i pension, der således lægges oveni, lyder det fra kommunens personaleafdeling.

Udviklingschefen, der oprindeligt er fynbo, men i dag bor i København, er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet og har desuden flere uddannelser fra Harvard Business School, Cambridge University og CBS. Den faglige ballast dækker kommunikation, strategi og ledelse og er 1,3 millioner kroner om året værd, når alt tælles med, lyder det fra rådhuset.

