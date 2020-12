Også i dag torsdag fra klokken 09.30 viser SeaHawk-helikopteren fra fregatten Iver Huitfledt sin flyvekunne i luftrummet over Flådestation Korsør, hvor fregatten og dens besætning modtages af forsvarsminister Trine Bramsen. I tirsdags landede den med en soldat, der skulle hurtigere hjem grundet en operation i den nærmeste familie. Landingen gav en perfekt actionpræget baggrund til billedet af den nye chef for Flådestation Korsør den 53-årige kommandørkaptajn John Michael Nielsen. Foto: Thomas Olsen

Ny chef for Flådestation Korsør

Den 53-årige kommandørkaptajn John Michael Nielsen er tiltrådt som chef og garnisonskommandant for Flådestation Korsør. Som leder ser han fordel ved at trykke beslutninger ud i de yderste led. I dag modtages fregatten Iver Huitfeldt af forsvarsministeren og pølsevogne.

- Jeg har ikke et sekund i mine nu over 34 år i forsvaret fortrudt, at jeg valgte elevstillingen i banken fra, siger John Michael Nielsen, da Sjællandske tirsdag møder ham på den store militære arbejdsplads i Korsør, som han er ny chef for. Meget passende lander en SeaHawk-helikopter, så der kan tages nogle billeder med militære muskler både som for- og baggrund.

Omkring 18 år efter John Michael Nielsens fødselsdato den 16. januar 1967 i Nykøbing Sjælland stod der en elevplads klar til ham i en bank. Men tiden som værnepligtig afgjorde, at det var militæret, der trak mere end et bankjob.

