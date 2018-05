Se billedserie Christopher Trung Paulsen, næstformand for Ungdommens Røde Kors i Slagelse, var sammen med flere frivillige og sygehusdirektør, Vagn Bach, med til at klippe den røde snor over. Foto: Anders Ole Olesen

Send til din ven. X Artiklen: Ny café skal give syge børn et pusterum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny café skal give syge børn et pusterum

Slagelse - 24. maj 2018 kl. 08:00 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hjertelig velkommen til den nye børnecafé »Pusterummet« her på den nye børneafdeling på Slagelse sygehus, Klub 17. Vi er knapt nok kommet på plads, og nu står vi allerede klar til at åbne »Pusterummet« en ny børnecafe drevet af frivillige fra Ungdommens Røde Kors her i Slagelse.

Sådan lød de indledende ord fra sygehusdirektør, Vagn Bach, da han forleden var med til at åbne den nye Børnecafé på Slagelse Sygehus.

Det er Ungdommens Røde Kors, der har indgået et samarbejde med Slagelse Sygehus om at åbne børnecaféen.

I alt vil der være 32 frivillige, der driver caféen, som er støttet af Lions Club i Slagelse og Egmont Fonden.

Det nye tiltag mødte også store roser blandt personalet til åbningen. Ledende oversygeplejerske, Jannie Nissen, er sikker på, at det vil gavne børnene.

- Det betyder virkelig meget for børnene, at der kommer unge ind, der leger og taler med børnene, og samtidig kan det være godt for forældrene at få et lille pusterum, fortæller Jannie Nissen.

Og selv om der er etableret et rum med brætspil og andre aktiviteter, kommer de frivillige ikke kun til at opholde sig der.

- Vi vil gøre meget for, at de frivillige også kan bevæge sig ud på stuerne, for det vil ikke være muligt for alle børnene at komme ud fra stuen, fortæller ledende oversygeplejerske, Jannie Nissen.