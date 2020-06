Se billedserie Afgående viceskoleder Ditlev Witte Mogensen er inkarneret Liverpool-fan, og havde sin røde trøje med »Ditlev« nummer ni på ved afskedsarrangementet, hvor han fik overrakt en hvid Liverpool udebanetrøje med påskriften »Landsgrav Friskole« af skoleleder Patrizia Guastella Lindstrøm. Foto: Arne Svendsen

Ny bygning og afsked med viceleder

Slagelse - 27. juni 2020 Af Arne Svendsen

Der var både glæde og lidt vemod på Landsgrav Friskole fredag.

Her havde forældrene mulighed for at kigge nærmere indenfor i skolens nye såkaldte mellemtrinsbygning, som det ikke har været muligt at holde en rigtig indvielse af på grund af corona-restriktionerne.

Og samtidig kunne de sige farvel til en kendt skikkelse på skolen, nemlig viceskoleleder Ditlev Witte Mogensen, som har fået lyst til at prøve nye udfordringer efter 11 år på skolen.

- Ditlev er en særdeles vellidt lærer og viceskoleleder, så vi er kede af at skulle af med ham, men mon ikke der venter os en ny god vicer, siger skoleleder Patrizia Guastella Lindstrøm, der regner med, at en ny viceskoleinspektør vil kunne være på plads til oktober.

I sine 11 år på skolen har Ditlev Witte Mogensen i øvrigt i to omgange været konstitueret som skoleleder.

En oplagt gave

Ditlev Witte Mogensens nye arbejdsplads er Hareskovens Lilleskole i Ballerup. Her får han en stilling som viceskoleleder, hvor han ikke samtidig skal undervise. På Landsgrav Friskole hører undervisning i matematik i udskolingen sammen med viceskolelederstillingen.

Den afgående leder strålede som en sol på afskedsdagen, og det skyldtes ikke kun gaver og hilsner.

Ditlev Witte Mogensen er nemlig en af fire inkarnerede Liverpool-fans på skolen, og havde iført sig en rød trøje med tallet ni og »Ditlev« på ryggen for at fejre, at den traditionsrige klub jo for første gang i 30 år kan kalde sig engelske mestre.

Gaven fra skolen var dog ikke en rød klubtrøje, for dem har Ditlev Witte Mogensen i forvejen så mange af, men derimod en hvid Liverpool-udebanetrøje med påskriften »Landsgrav Friskole«.

Flotte lokaler

Patrizia Guastella Lindstrøm glæder sig meget over de nye lokaler, der omfatter et længe savnet skolekøkken, fire flotte klasselokaler og et centralt samlingslokale.

Personaleparkering er der også blevet mulighed for, hvilket mange også har savnet.

- Vi fik lov til at tage lokalerne i brug, da skolen startede igen efter coronakrisen, hvilket gjorde det muligt for os at overholde retningslinjerne. Nu glæder vi os til at tage dem rigtig i brug efter sommerferien, siger skolelederen, der oplyser, at byggeriet har kostet omkring 10 millioner kroner.