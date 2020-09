Ny brætspilscafé ryster posen i bybilledet: - Det er en anden måde at være sammen på

Se billedserie Blomster på bordet, bløde sofaer og »barmad«, der er lige til at spise med hænderne, er at finde i brætspilscaféen »Sporhunden«, som åbnede i Slagelse i går, torsdag. Foto: Fleur Sativa

Torsdag åbnede »Sporhunden« i Det Gamle Posthus i Slagelse. Brætspilscaféen er byens første og inspireret af Danmarks allerførste af slagsen, der åbnede i 2014.

Slagelse - 04. september 2020

For seks år siden åbnede den første af sin slags i Danmark. Og nu har også Slagelse fået en brætspilscafé, der oser af hygge, dufter af kaffe og har »fingermad« med hjemmelavet guacamole på menukortet.

For netop Danmarks første brætspilscafé, Bastard Café i København, er Slagelses bud på samme koncept stærkt inspireret af.

Bag caféen, der har fået navnet »Sporhunden« og passende er åbnet i Det Gamle Posthus på Sdr. Stationsvej, står de to selvudnævnte »brætspilsnørder«, Michelle Baltzer og Birgitte Rask Jespersen.

- Det her skal gerne være et sted, hvor folk kommer for at hygge sig. Og så er det ligemeget, om man er ung, voksen eller gammel, fortæller sidstnævnte.

Et godt sted for en date Brætspil er for nemlig alle, mener de to initiativtagere. Og i den nyåbnede café er det derfor gratis for børn under 12 år at hive eksempelvis Ludo ned fra hylden, mens en række udvalgte spil kan spilles gratis af voksne.

For eksempel Uno, som 33-årige Alexander Bach og 37-årige Klaus Jakobsen, der begge bor i Slagelse, besluttede sig for at spille, da de besøgte »Sporhunden« første åbningsdag, torsdag.

Begge er enige i, at Slagelse længe har manglet et sted der ikke kun er bar eller café. Og kombinationen med spil er genial, mener de. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kammeraterne Klaus Jakobsen (th.) og Alexander Bach besøgte den nye brætspilscafé i Slagelse på åbningsdagen.



- Jeg kunne godt forestille mig, at man kunne tage en date med herhen. Eller bare møde nye mennesker, siger Klaus Jakobsen, mens vennen Alexander Bach nikker:

- Det er en anden måde at være sammen på, og det kan jeg godt lide, fortæller han og peger på, at sofamiljøerne skaber en »hjemlig hygge«, selv om man er ude.

Genbrugsmøbler og filterkaffe Netop den hjemlige hygge har Michelle Baltzer og Birgitte Rask Jespersen forsøgt at ramme ved at møblere med genbrugsmøbler og brygge filterkaffe i baren.

»Sporhunden« skal nemlig være et sted, hvor man kan slappe af, fortæller de.

Med andre ord er det altså ikke et sted, der er tiltænkt som festlig ramme inden en bytur. Selv om der trods alt serveres både almindelig og specialøl i baren.

- Vi vil gerne være for alle. Og det kan også være, man bare gerne vil slappe af i en af vores sofaer med en kop varm kakao eller nogle nachos. Så er man også velkommen til det, slår Birgitte Rask Jespersen fast.

En dagsbillet til Sporhunden koster 40 kroner og giver adgang til alle spil i brætspilscaféens åbningstid, som fremadrettet er fredage fra klokken 17 og lørdage fra klokken 11 - begge dage frem til midnat. Samt torsdage fra klokken 17 til 22.

I fremtiden er det planen, at der vil blive afholdt særlige arrangementer uden for den normale åbningstid. Det kan være små koncerter, comedy-shows med open mic eller quiz-aftener.

De to selvudnævnte »brætspilsnørder«, Michelle Baltzer og Birgitte Rask Jespersen, står bag den nyåbnede café.