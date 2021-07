Ole Larsen står bag en ny bog, der går bag om allergi. Shila Wolf (t.h.) har selv haft allergi, men er sluppet for alle gener takket være de retningslinjer, som Ole Larsen og medforfatter Torben Frank Andersen blandt andet kommer med i bogen. Og i dag er hun selv behandler. Foto: Solveig Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Ny bog viser vejen til et liv uden allergi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny bog viser vejen til et liv uden allergi

ALFAkinesiolog Ole Larsen har sammen med ph.d. i biologi, Torben Frank Andersen, netop udgivet bogen: »Allergiens gåde er løst«.

Slagelse - 06. juli 2021 kl. 13:26 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Shila Wolf lyser op på den grønne eng ud for Ole Larsens hus ved Skælskør Nor. Klædt helt i rødt og med sit rødblonde hår er hun en kontrast til de blå og grønne farver fra himmel, eng og nor omkring hende.

Men kontrasten rækker længere end til det blot synlige.

Den største kontrast er til dengang, hvor hendes liv var lig med en invaliderende allergi, hvor snottet løb så konstant fra hendes næse, at hun sov med en stofble på sin pude.

- Til sidst var jeg plaget af allergi lige fra februar til oktober, og der var intet, der hjalp. Min læge tilbød mig som en sidste mulighed binyrebarkhormon, og gjorde mig klart, at jeg ellers måtte lære at leve med det, fortæller Shila Wolf.

I dag er hun 52 år og sund og rask, og den allergi, der i mange år trak alle kræfter ud af hende, er nu lagt bag hende.

Årsagen er ifølge hende selv, at hun hørte om Ole Larsen, som hun senere tog kontakt med.

Villig til alt - Han spurgte, om jeg var villig til at gøre, hvad som helst, og det var jeg, fortæller Shila Wolf, der holdt ord.

Efter flere år med pollenallergi valgte hun at følge ethvert af Ole Larsens råd, som især handler om at lægge sin kost om og lade sig »afkode« for den negative fortælling, som kroppen har skabt omkring pollen, og som giver sig udslag i allergi.

- Det var helt vildt. På en måned var min allergi væk, og jeg har ikke haft allergi siden. Ikke engang, hvis jeg stiller mig direkte ind under et blomstrende birketræ, reagerer jeg, fortæller Shila Wolf.

Det er nu ti år siden, at hendes liv blev forvandlet, og beslutningen om selv at uddanne sig til ALFAkinesiolog, under Ole Larsens faglige vinger blev taget. I dag kan hun behandle andres allergi.

Skridt for skridt Ole Larsen vil for nogle være et kendt navn allerede. Han er tidligere ungdomsinspektør og biolog. Men det var da han selv stod med udsigt til en livslang lammelse efter en diskusprolaps, at han begyndte sin nu lange karriere indenfor holistisk sundhed, tankegang, forebyggelse og behandling.

Tidligere har han skrevet bestselleren: »Slut med hovedpine, rygsmerter og andre plager«, som giver masser af gør-det-selv-tips til behandling. For selv om, Ole Larsen, som den første i visse sammenhænge har »set lyset« inden for behandling af netop hovedpine, rygsmerter og nu også allergi, så deler han meget gerne ud af sin viden.

Tingene hænger sammen Uanset skavank eller sygdom, er Ole Larsens røde helbredende tråd, at kroppen altid skal ses som et samlet hele, og at al ting unægteligt hænger sammen og har en årsag.

Når det kommer til allergi, er især gamle traumer, skimmelsvamp og kost de store syndere ifølge Ole Larsen.

- Allergi er en fejlprogrammering. Det afgørende er det, der sker oppe i hjernen, fortæller Ole Larsen, der engang til et foredrag om allergi viftede om sig blandt publikum med en plastikgren, der lignede en birkegren med pollen.

Resultatet var, at flere blandt publikum mente, at deres allergi blev udløst, hvilket ifølge Ole Larsen beviser hans påstand.

Han refererer også til en mand, som han tidligere har haft i behandling, og som i flere år led af pollenallergi, indtil det blev »afsløret, at allergien var blevet »plantet« i hans hjerne ved et voldsomt trafikuheld som kun etårig, hvor han blev lagt i højt græs i vejrabatten.

- Hvis hjernen sanser noget, der giver en association til et traumatisk minde, så kan allergien blive udløst, og egentlig er det blot kroppen, der prøver at beskytte en, fortæller Ole Larsen, der håber, at den nye bog også kan få andre til at tro på, at der er en vej til at komme ud af allergiens kløer på. Bogens mange klientberetninger overbeviser læserne om, at allergi kan komme til udtryk på mange måder.

For meget medicin Men også især vestens store forbrug af antibiotika ser Ole Larsen som en af synderne bag allergi, fordi antibiotika i kamp mod de dårlige bakterier og vira også slår mange af de gode ihjel, hvilket rykker på kroppens naturlige balancer og skaber grobund for blandt andet svamp, der gør slimhinderne sårbare.

- Et højt forbrug af antibiotika slår de gode tarmbakterier ihjel, og samtidig er sukker, slik, hvidt mel og sodavand med til at få de dårlige til at blomstre, fortæller Ole Larsen, der har talt sig varm i sommersolen på engen, hvor det svirrer rundt med pollen i luften.

På tallerken foran ham står en jordbærkage i al sin sommerlige sødme og frister.

- Det hele handler om balance og om at leve sundt uden at være fanatisk, siger Ole Larsen med skeen i sin ene hånd.

»Allergiens gåde er løst« er på 316 sider og kan købes i boghandlen for 299 kroner.

Læs mere om Ole Larsen på www.stresskonsulent.dk