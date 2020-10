Ny bølge af hærværk plager bymidte

En knust forrude på en personbil, et knust sidespejl og et håndtag, der er blevet revet af bagdøren på en Fiat Punto.

Dog er hærværket på bilen i en baggård i Algade kun blevet anmeldt til at være sket et sted mellem lørdag klokken 19 og søndag klokken 12.50.

Hotel Postgaarden fik også knust et vindue i Pandekageboden først på året, og på Facebook klager hotellet deres nød, ligesom de ærgrer sig over, at unge i byen finder det nødvendigt at ødelægge andres ejendom.