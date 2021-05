Ny bestyrelse valgt i Stop Spild Lokalt

Søn Rasmus Erichsen og far Benjamin Erichsen har fortsat plads i bestyrelsen for organisationen Stop Spild Lokalt, der netop har holdt generalforsamling.

Rasmus Erichsen oplyser, at der i 2020 blev samarbejdet med Tuborgfondet om at få en ny struktur og organisering på plads.

- Vi skulle have en organisering, som kunne rumme den størrelse, som vi var blevet til og med mulighed for endnu mere vækst, siger Rasmus Erichsen.

Repræsentantskab

Samtidig er det nu endnu nemmere og sjovere at være frivillig og at gøre en forskel via et repræsentantskab blandt de frivillige, som skal være med til at sætte dagsordenen.