Ny avis: Ugeavisen Slagelse, Korsør, Skælskør

Slagelse - 21. december 2020 kl. 14:08 Af Af John Hansen Kontakt redaktionen

Det nye år, 2021, bringer nyskabelser og nye spændende tider med sig - bl.a. får vi alle fra den 6.-7. januar og fremover Ugeavisen Slagelse, Korsør og Skælskør. Der er tale om en nyskabelse og opgradering af den Uge Nyt, som vi alle kender den i hele Slagelse Kommune

Et helt nyt år, 2021 som vi snart tager hul på, indebærer også nyskabelser. Nyskabelser som dog bygger på god, gammel grund.

Der er tale om, at Uge Nyt - ugeavis for Slagelse og Omegn gennem nu 60 år - fremover vil udkomme i nyt design, ny farve og med et nyt og mere dækkende navn.

Ugeavisen Slagelse, Korsør og Skælskør er den nye titel, som afspejler, at vi fremover udkommer i ca. 36.000 eksemplarer i hele storkommunen Slagelse.

Omkring 80.000 Fra Bisserup til Bildsø, fra Korsør og Skælskør i syd til Havrebjerg i nord er geografien, hvor Ugeavisen fremover kommer ud og det til de i alt knap 80.000 læsere.

Kommunens senest opgjorte indbyggertal - som vi lige har fået fra rådhuset - er faktisk 79.186 pr. november 2020.

I alle byer og afkroge vil Ugeavisen være en faktor.

Domicil i Slagelse Handelsbyen Slagelse vil fortsat være epicentret for avisens tilblivelse og udgangspunkt.

Hjemmeadressen er Korsgade 6, 2. sal, og herfra vil Ugeavisen Slagelse, Korsør og Skælskør blive skrevet og skabt.

Skabt som I, kære læsere, kender den. Tilsat tidens tendenser og lidt nyt blod og farve.

OP: »Vi glæder os« Med al mulig information, debat, forretningsliv, kultur, sport, billeder og læsestof om lidt af hvert samt forhåbentlig de mange annoncer og altid gode tilbud, der er det afgørende finansielle grundlag for avisudgivelse.

»Vi glæder os til at tage fat på et nyt spændende år, hvor vi vil gøre alt for at dække bredt og favne hele kommunen,« siger bladchef Ole Poulsen fra Sjællandske Medier.

»Vi har stærke ugeavis-traditioner her i Slagelse og omegn, og dem agter vi at føre videre og samtidig udvikle på i et positivt, konstruktivt samarbejde med kommune, erhvervs- og foreningsliv,« pointerer Ole Poulsen.