Skipper og ejer af M/S Hanne Berit er 61-årige Kim Høst. Han hører gerne fra folk med en kystskippereksamen, der har lyst til at sejle skibet eller købe en halvpart.

Ny attraktion sejler første ture påskelørdag

Lystfiskerskibet M/S Hanne Berit har fået plads i Korsør Havn ved Føtex-kajen, hvor det er planen at sejle lystfiskere ud fra frem til oktober.

Afgangen fra Rungsted Havn var i onsdags klokken 12.17. Ankomsten til Korsør Havn skærtorsdag klokken 05.10. To til at sejle, så skipper og ejer af det 20 meter lange lystfiskerskib M/S Hanne Berit 61-årige Kim Høst fik også en lur undervejs.

- Vi har fået anvist pladsen centralt ved Føtex-kajen af Korsør Havn grundet strømforsyning, selv om vi da gerne havde ligget ved fiskehuset, hvor de tidligere lystfiskerskibe har haft plads, siger Kim Høst.

Coronafiskeri Da han planlagde flytningen af M/S Hanne Berit til Korsør, var ordet corona mest møntet på en mexicansk øl.

- Vi har fået ok fra sundhedsmyndigheder til at sejle med otte fiskere. Vi har sat fiskemærker på rælingen med fem meter i mellem, så afstandskravene holdes, siger Kim Høst. De to første ture sejles i dag påskelørdag henholdsvis med afgang klokken 08.00 og 14.00.

- Jeg har grundet corona været nødt til at hæve turprisen til 450,- mod normalt 350,- ligesom pensionist- og børnerabat midlertidigt er indstillet, siger Kim Høst, der ser frem til igen at kunne sejle op til 30 lystfiskere ud til fangstpladserne i Storebælt.

Han kan så glæde sig over, at prisen for at ligge i Korsør Havn er den halve af, hvad det kostede i Rungsted!

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke har haft så meget at lave i Rungsted, så da jeg mødte Stefan (Rothmann, red.) på en af fisketurene med Hanne Berit, så fik han mig hurtig overbevist om de gode muligheder i Korsør, fastslår Kim Høst, der har ejet M/S Hanne Berit et par år. 14 dage om måneden arbejder han som skipper på havnebusserne i København. Bopælen i Helsingør fastholdes, da hans kone driver forretning og systue i byen.

Bookning af ture Lystfisker- eller andre sejlture med Hanne Berit, der er bygget som minestryger til søværnet i 1945, kan bookes via Facebook eller på telefon 53 78 30 40.