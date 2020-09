Se billedserie Også den nyere historie er meget vigtig i arkivet. Ikke mindst den der handler om byggeriet af den faste forbindelse over Storebælt.

Ny arkivar vil inspirere folk til at bruge lokalarkiverne mere

29-årige Maria Mejer er nytiltrådt arkivar på lokalarkiverne i Korsør og Skælskør. Hun vil lægge vægt på yderligere digitalisering og på at være til stede, der hvor folk er.

Det var faktisk en decemberdag hjemme i stuen i Billund, at det startede.

Den lille Maria Mejer sad som så mange andre børn klistret til skærmen, for at følge nissen Pyrus og hans venner i julekalenderen »Alletiders Jul«, fra Rigsarkivet, hvor arkivar Bertramsen regerede, og nisserne holdt til bag de mange hylder.

- Ad mange omveje endte jeg med at bruge min barndomsfascination af julekalenderen Pyrus med arkivaren Bertramsen, der holdt styr på historien og fik hjælp af nisser til at udbrede fortællingerne fra historien, fortæller Maria Mejer, 29 år og cand. mag. i historie, med speciale i kulturhistorie, der her midt i august tiltrådte jobbet som ny arkivar på lokalarkivet for Korsør og Skælskør.

En stilling der var 107 ansøgere til.

Hun tager imod i lokalerne på Søbatteriet i Korsør, hvor de fleste besøgende dog ikke får lov til at komme ind i selve magasinerne, men »kun« i de forreste lokaler, hvor der blandt andet er plads til, at frivillige kan sidde og digitalisere modtagne gamle protokoller, dokumenter og billeder.

Sjællandskes udsendte fik dog en rundvisning mellem de mange hylder med arkiverede dokumenter, gamle indbudne eksemplarer af Sjællands Tidende og Korsør Posten og meget mere.

- Jeg har ikke set nogle nisser herinde, men det er jo heller ikke december endnu, griner Maria som svar på avisens forespørgsel med Bertramsen in mente.

Har skiftet landsdel Hun har skiftet landsdel for at få jobbet som arkivar.

De sidste to år har hun været arkivar i Vejle, men bevarede sin bopæl i Aarhus, hvor hun fik sin magistergrad på universitetet.

Jobbet i Vejle varede dog ikke ved, så derfor har hun nu taget springet til Korsør. Nærmere bestemt til en lejlighed på Halsskov-siden nær vandet. Hun har dog familie på Sjælland, hvor hendes bror bor i København.

- Jeg er meget glad for naturen, vandet, industribygningerne og de gamle huse her i Korsør, siger Maria, der har sin kontorarbejdsplads i Korsør med udsigt til havnen.

I Skælskør holder hun til på biblioteket i det hun benævner »den lille sorte diamant« også tæt på vandet.

Hun er også utrolig glad for den modtagelse, som hun har fået af de frivillige, der står for en stor del af arbejdet i arkivet.

Der er 15 frivillige i Korsør og 15 i Skælskør.

Maria har også et samarbejde med arkivleder i Slagelse Christoph Klinger, der også har 15 frivillige.

Der er åbent på arkivet i Korsør onsdage klokken 10 til 14 samt torsdage klokken 14-17.

I Skælskør er der åbent på tirsdage klokken 14-17.

- Men man kan altid sende en mail til arkivet. Det er den nemmeste måde, siger Maria Mejer, der bruger en del af sin arbejdststid udenfor åbningstiderne på at behandle indkomne mails.

Digitalisering og tilgængelighed

Maria Mejer afløser Jytte Skaaning, der i sommer trak sig tilbage efter 13 år på posten.

Og ligesom Jytte Skaaning også gav udtryk for i sit afskedsinterview, så er det også vigtigt for Maria Mejer at slå fast, at folk endelig skal henvende sig med gamle billeder, protokoller med mere, frem for at smide det ud.

- Vi vil meget gerne have det herned, og herefter må jeg så som fagperson bedømme, om det for eksempel er noget, som vi i forvejen har, og derfor ikke behøver, siger Maria Mejer.

Hun lægger også vægt på, at arkivet skal være tilgængeligt for alle, og hun vil gerne ud og snakke med folk. Ikke mindst vil hun gerne gøre noget for,at arkivet også bliver interessant for børn og unge.

- Mange unge aner jo for eksempel ikke i dag, hvor al fotografering foregår digitalt, at der en gang var noget, der hed negativer, siger hun.

Hun vil fortsætte og endda øge den digitalisering, som foregår på arkivet, hvor billeder og dokumenter gøres tilgængelige for alle via arkiv.dk, ligesom hun vil fortsætte med at lægge vægt på at være til stede på de sociale medier.

- Det er vigtigt, at vi møder folk de steder, hvor de er. Det er både på de sociale medier, men også ved forskellige arrangementer. Som for eksempel historiecafeer, som vi vil lave i samarbejde med bibliotekerne, iger Maria Mejer.

Arkivdag ude i byen Hun har allerede sammen med de frivillige planlagt, at årets udgave at arkivernes dag bliver noget anderledes, end den plejer.

På grund af corona-restriktionerne vil det nemlig ikke lige være sagen at lave et arrangement, hvor mange skal samles på arkivet.

- Derfor laver vi det i form af nogle byvandringer. På den måde kommer vi også ud og møder flere mennesker. Jeg har dog allerede konstateret, at der er gode kilder i både Korsør og Skælskør, siger Maria Mejer

Hun har blandt andet været på rundtur med nogle af de frivillige i Skælskør, hvor ikke mindst et gammelt cikorie-brænderi ved godset Basnæs gjorde indtryk.

Maria Mejer beskæftiger sig i øvrigt også i sin fritid med historie.

Her kigger hun blandt andet på gamle husmoder-tips.

- Jeg synes, at det er interessant at finde ud af, om disse gamle råd kan bruges til noget i dag, så man for eksempel kan undgå at bruge ting, der belaster miljøet, siger Maria Mejer.