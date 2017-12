De involverede i projektet er fra venstre: vicedirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Charlotte Bøll Larsen, leder for AppVærkstedet Adam Holst og udviklerne (bagerst) Anders Læsø, Peter Harring, Danni Hedelund White og forrest Tobias Nedergård Quist, Larna O´Reilly Wagner Hansen, Jakob Rune Jensen og Henning Stavnskær Sørensen. PR-foto

Ny app skal vise vej på større sygehus

Når Slagelse Sygehus i de kommende år vokser sig endnu større, bliver stedsansen hos mange med ærinde på sygehuset sandsynligvis sat på en endnu større prøve end i dag. Derfor skal AppVærkstedet under handicap- og psykiatriudvalget i kommunen udvikle en app, der kan hjælpe med at finde vej til den rette afdeling.

- Vi udvider Slagelse Sygehus over de kommende år, så app'e bliver en stor hjælp for vores brugere, lover Charlotte Bøll Larsen, vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, i en pressemeddelelse.

For at gøre det nemmere for de borgere, der er på hjul eller er dårligt gående, skal app'en også indeholde informationer om nærmeste handicapparkering og handicaptoilet. Der er også en oversigt over parkeringsregler og -muligheder, samt information om offentlig transport til og fra sygehuset.

AppVærkstedet drives i samarbejde med softwarefirmaet Euman. De ansatte er borgere med særlige behov og talenter, der tidligere har lavet tilgængelighedsapps, som gør det nemmere for borgere med begrænset mobilitet at komme rundt i Slagelse.

- AppVærkstedet er et godt eksempel på, at det er muligt at indrette arbejdspladser, så alle kommunens talenter kan udfoldes. Aftalen med Slagelse Sygehus viser, at når vi skaber et rummeligt arbejdsmarked, så kan vi indgå i gode samarbejder og levere resultater, siger formand for kommunens handicap- og psykiatriudvalg, Anders Koefoed (V).