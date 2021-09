Ny apoteker er udnævnt

41-årige Søren Ringsmose-Pedersen bliver Korsørs nye apoteker på byens ældste virksomhed i fortsat drift fra 1. november. Privatfoto Foto: privat

Den 15. apoteker i Korsør er udnævnt af Lægemiddelstyrelsen. Den nuværende souschef på Bagsværd Apotek 41-årige Søren Ringsmose-Pedersen overtager Korsør Apotek den 1. november efter Peder Harboe.

29. september 2021

Korsør Apotek blev etableret ved kongelig resolution af 28. august 1761 som apotek nummer 43 i Danmark. Med sine 260 år er det dermed Korsørs ældste virksomhed i fortsat drift.

Overvejer flytning Søren Ringsmose-Pedersen, der er født og opvokset i Odense, glæder sig over udnævnelsen.

- Jeg har sigtet på at blive apoteker i mange år. Efter at have været souschef i en årrække, kunne jeg godt tænke mig min egen forretning nu. Derfor er jeg meget glad for udnævnelsen, ligesom Korsør er en dejlig by, siger Søren Ringsmose-Pedersen.

Han tilføjer, at han har til hensigt at engagere sig i byen. Jeg synes, det er meget vigtigt at være aktiv i lokalsamfundet. På sigt vil vi overveje at flytte til byen, men vi har i øjeblikket to skolesøgende børn, som jeg ikke kan flytte, da de allerede har skiftet skole på grund af flytning én gang, siger Søren Ringsmose-Pedersen.

Sammen med sin kone, der har en lederstilling på en specialskole i Valby, har han to drenge på 12 og 14 år.

Gåture og fitness Hvis han ellers kan lokke dem med, så holder han i fritiden af at gå lange ture med familien og deres hund.

Formen holdes også ved lige med fitness og en smule svømning.

- Jeg er glad for at rejse og har besøgt mange spændende destinationer. Jeg slapper af med at læse bøger, når jeg har tid til det, siger Søren Ringsmose-Pedersen.