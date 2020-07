Ny analyse: Mange nystartede virksomheder trods coronakrise

Mens flere virksomheder har måttet dreje nøglen om som følge af coronavirus, viser ny analyse, at iværksættere ikke har ladet sig skræmme. I Slagelse Kommune er der iværksat 299 nye virksomheder i første halvår af 2020. I april blev lokalerne her på Rosengade for eksempel overtaget og kom til at at hedde »Kitsch design og genbrug«.

Foto: KIM BRANDT