Ny S-gruppeformand vil samarbejde bredt

Det siger Sofie Janning, 46 år, der kom i byrådet for Socialdemokratiet ved valget for godt to år siden. Fredag tog hun et step op ad stigen mod mere politisk indflydelse, da hun blev valgt som ny gruppeformand for den 12 personer store socialdemokratiske gruppe. Her afløser hun tidligere Korsør-borgmester Flemming Erichsen.

- Jeg synes, at det er et godt tidspunkt her lige midt i valgperioden at lade nogle af de yngre kræfter komme til, som blev valgt ind ved sidste valg. Det giver mig mulighed for at gå mere ind i forskellige politiske sager og give min mening mere til kende. Som gruppeformand skal man jo mere koncentrere sig om at samle gruppen i de forskellige sager, så jeg glæder mig for eksempel til at kunne kæmpe for, at Korsør får noget mere, frem for at det hele skal samles i Slagelse, siger 68-årige Flemming Erichsen.