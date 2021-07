Se billedserie Gitte Zoll Pedersen er den nye Rema-købmand i Slots Bjergby, og hun får blandt andet hjælp af sin souschef Kasper Fagerberg, der stammer fra Slots Bjergby. De to arbejder i dag i Rema 1000 på Korsørvej i Slagelse, som Gitte ejer sammen med sin mand Jesper Pedersen. Foto: Arne Svendsen

Ny Rema 1000 åbner 2. september

Ny købmand er del af noget af et Rema 1000 familie-foretagende i Slagelse.

Slagelse - 30. juli 2021 kl. 12:13 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Det ligger nu fast, at det bliver torsdag den 2. september, at beboerne i Slots Bjergby ved Slagelse kan komme til at købe dagligvarer i egen by.

Her åbner nemlig den nye Rema 1000 på hjørnet af Brovej og Skælskør Landevej. Butikken har været under opbygning et stykke tid, og man mangler kun lige den sidste klargøring og det sidste inventar, inden man kan begynde at fylde varer på hylderne.

Det ligger også fast, hvem der bliver den nye købmand på stedet.

Det bliver nemlig 56-årige Gitte Zoll Pedersen, oprindelig uddannet materialist, der har stor butikserfaring fra Rema 1000, idet hun i 25 år har arbejdet i firmaet sammen med sin mand Jesper Pedersen, som siden 2003 har været købmand i Rema 1000 på Korsørvej i Slagelse. En butik de to ejer i fællesskab

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang i Slots Bjergby, siger Gitte Zoll Pedersen, der vil samarbejde med sin mand om butikken.

Jesper Pedersen fortæller, at Gitte for eksempelvis ikke er så meget til bogholderi-opgaver, så det vil han tage sig af for begge butikker, mens hun så til gengæld kan lave nogle andre ting.

Familie-foretagende De to er i øvrigt ikke ene om at have noget med Rema 1000 at gøre i familien.

Sønnen Christian har nemlig tidligere været købmand i butikken på Holbækvej, og i dag har han den nyeste butik i Slagelse på Byskovvej.

Datteren Maria har også arvet butiks-interessen. Hun arbejder i butikken på Korsørvej og har i følge Gitte Zoll Pedersen ikke umiddelbart interesse i at få sin egen butik.

Endelig kan det nævnes, at Gitte Zoll Pedersens søster Margaret også arbejder i butikken på Korsørvej.

Lokal souschef Folk i Slots Bjergby vil også komme til at møde et for dem kendt ansigt i butikken.

Butikkens soushef bliver nemlig 30-årige Kasper Fagerberg, der stammer fra Slots Bjergby.

Han har i otte år arbejdet i Rema 1000 butikken på Korsørvej.

Den nye butik vil få omkring fem fastansatte fra start. Samt omkring 10 unge mere løst ansatte.

- Der er jo blevet bygget meget i Slots Bjergby de senere år, og der er mere på vej, så vi tror på, at der nok skal komme mange kunder. Vi vil starte med nogle gode tilbud, siger Gitte Zoll Pedersen.