Det går hurtigt med at få sin lyntest i Søndermarkshallen i Slagelse nu. Foto: Per Vagnsø

Nul ventetid til lyntest

Af Per Vagnsø

I de seneste dage har der ikke været ventetid til Falcks lyntest for Covid-19 i Søndermarkshallen i Slagelse. Det seneste, store rykind af folk, der ville podes, var 30. december, hvor 1057 personer blev testet. 15 blev testet positive.

Testcentret åbnede midt i december, og det er bemandet til at kunne udføre mellem 1000 og 1200 test om dagen.

Falcks ansvarlige for testcentret, Peter Riis, er ikke overrasket over de lave testtal på det seneste.

Nedgangen kan også skyldes, at ventetiderne i det offentlige også er faldet, og det virker åbenbart ikke rigtig, at myndighederne opfordrer alle til at lade sig teste.