Se billedserie Johnny Nielsen fortæller Jakob Ellemann-Jensen om sin kvægbedrift. Til venstre lytter de lokale venstrefolk Stén Knuth og Knud Vincents. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu ved Ellemann alt om malkekøer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nu ved Ellemann alt om malkekøer

Slagelse - 01. september 2021 kl. 08:49 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Jakob Ellemann-Jensen steg ud af bilen foran staldene på Krogsagergaard iført terrængående gummistøvler, da han besøgte Stine og Johnny Nielsens kvægbedrift. Her viste Johnny Nielsen Venstres formand rundt i flere af staldene, der huser 280 stykker malkekvæg, fortalte om malkerobotter, foderblandinger og meget andet.

46-årige Johnny Nielsen er syvende generation på gården. Den omfatter også 230 hektar jord, hvor der ikke mindst dyrkes grovfoder til køerne. Hans forældre stadig deltager i arbejdet sammen med to danske ansatte.

Jakob Ellemann-Jensen ville blandt andet vide, om det var svært at skaffe arbejdskraft, og det var ike altid lige let at finde de rigtige, sagde gårdejeren.

- Hvordan gør man rent praktisk, hvis køerne skal ud på græs, spurgte gæsten også.

Johnny Nielsen svarede, at de køer, der er tæt på at skulle have kalve, står i en afdeling, hvor de døgnet rundt kan gå ud, hvis de har lyst. De gør det bare ikke specielt ofte og slet ikke, hvis det er meget varmt udenfor eller regner.

Debatten om, hvordan Danmark når klimamålene, blev også vendt. Her fortalte Johnny Nielsen inden politiker-besøget Sjællandske, hvordan han ser på dén sag.

Brug for mere tid

- Vi skal bruge mere tid på omstilling. Vi vil gerne den grønne omstilling, men hvis man er for hurtig, er jeg bange for, at man klemmer det sammen. Det er ikke så sort-hvidt med køer. Hvis der bliver for mange krav, der skal opfyldes for hurtigt, kan dem, der låner penge ud, miste tålmodigheden, og det kan blive skæbnesvangert, sagde han og fortalte, at der faktisk findes veje til at begrænse køers udslip af CO-2 fra begge ender.

Venstres lokale spidskandidat ved kommunalvalget, Knud Vincents, var sammen med partifællen, byråds- og folketingsmedlem Stén Knuth med ved deres formands besøg på gården, og de kunne blandt andet høre Johnny Nielsen rose Slagelse Kommune for hurtig byggesags-behandling. Krogsagergaards stalde er udvidet ad flere omgange, siden Stine og Johnny overtog gården fra hans forældre i 2006.

En finger i jorden

Jakob Ellemann-Jensen fortalte, at det ikke mindst er de aktuelle landbrugsforhandlinger, der var baggrunden for hans besøg.

- Så må og skal man ud en gang imellem og stikke en finger i jorden, sagde han og advarede imod lovgivning om alt og især en så skrap lovgivning i Danmark, at det stiller landets landmænd dårligere i konkurrencen med kollegerne i de øvrige EU-lande.

Hvad angår klimaet er han med på, at der skal ske noget:

- Vi vil ikke forhale, men i dele af den grønne omstilling skal biologien kunne følge med, sagde Jakob Ellemann-Jensen, mens der var kaffe og hjemmebagt drømmekage i en af staldene.

Johnny Nielsen antager, at det var hans gård, der fik besøg, fordi Ellemann var på vej fra Fyn til København, så det gerne måtte være tæt på motorvejen, ligesom det kan have spillet ind, at Johnny Nielsen sidder i landboforeningen Gefions bestyrelse.

Han har også tidligere haft besøg af folketingspolitikere. Også fra partier, der normalt ikke regnes blandt landbrugets bedste venner.

- Jeg vil gerne snakke med dem en gang imellem og forklare, at vi er okay, som han siger.