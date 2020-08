Se billedserie Den 80-årige Poul Frank Jørgensen plejede at sidde i disse havestole foran sit barndomshjem og se på trafikken på Slagelse Landevej. Den søndag, hvor han blev dræbt og huset brændte, var godsejeren på Tårnholm Gods forbi meget tidligt om morgenen. Her så han en for ham ukendt bil af mærket Peugeot holde i indkørslen. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Nu starter retssagen om to brutale drab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu starter retssagen om to brutale drab

Tirsdag den 11. august begynder retssagen mod to personer, som anklages for at stå bag to af de mest bestialske drab begået i Danmark

Slagelse - 10. august 2020 kl. 09:21 Af Bjarne Stenbæk og Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en helt usædvanlig brutalitet blev de to enlige mænd dræbt henholdsvis 20. april og 16. juni sidste år. Den ene blev banket ihjel og herefter smidt i en sø i en grusgrav - den anden fik skåret halsen over.

Læs også: To mænd skal stå til regnskab for to brutale drab på Vestsjælland

De to tiltalte, der også er tiltalt for andre forbrydelser som tyveri og røveriforsøg af særlig grov karakter samt brandstiftelse, usømmelig behandling af lig og bedrageri, blev anholdt 21. juni 2019.

Sjællandske har fået en kopi af anklageskriftet, og heri står blandt andet, at det første drab fandt sted den 20. april 2019 i tidsrummet fra klokken 20.25 til 21.35 på en adresse i Ruds Vedby.

Lig smidt i sø i Blæsinge Grusgrav

Offerets navn er som altid streget ud, men det har for længst været offentliggjort, at det drejer sig om den 68-årige tidligere slagter og møntsamler Kiehn Andersen.

Kiehn Andersen vurderes i anklageskriftet at have været sagesløs, da han formentlig blev sparket eller trampet på hals og ryg. Man antager, at dødsårsagen er læsioner i halsregionen, hvor der var flere alvorlige brud.

Hans hus blev sat i brand, men da var Kiehn Andersen ikke længere i huset. Hans lig blev fem dage efter drabet fundet i en sø i Blæsinge Grusgrav lidt nord for Slagelse - den 25. april. Her førte fundet af nogle jagtgeværer til, at søen kom i søgelyset. Inden Kiehn Andersen blev kastet i søen, var han på et tidspunkt efter sin død blevet stukket i maveregionen med en lang, spids genstand, ligesom det tøj, han havde på, var fyldt med sten, så han sank til bunds i søen.

10 knivstik i ryggen Det andet drab fandt sted 16. juni sidste år i et hus i Vemmelev. Her boede offeret, den 80-årige Poul Frank Jørgensen, som blev dræbt med en eller flere skarpe genstande. Obduktionen viste, at han blandt andet havde 10 stik i ryggen, ligesom han fik et seks centimeter dybt snit i halsen, som skar halspulsåren over. Efterfølgende blev der sat ild til hans hus.

Ukendt motiv Hvorfor de to skulle myrdes, gives der ingen forklaring på. Heller ikke, om der overhovedet var noget udbytte. Kiehn Andersen var som tidligere nævnt også møntsamler, og fra hans hus var der fjernet en møntsamling samt tre haglgeværer og ammunition. Møntsamlingen var givet videre til en anden.

Efter hvert drab satte gerningsmændene ild til huset. I Ruds Vedby udbrændte huset indvendig - i Vemmelev anrettede ilden endnu større skade.

Skyldsspørgsmålet svæver lidt, idet den 35-årige har nægtet sig skyldig fra begyndelsen. Han har ved flere fristforlængelser af varetægtsfængslingen forsøgt at blive løsladt. Han forklarede, at han udelukkende sad i bilen.

Den 43-årige, der boede i Skovparken i Korsør, erkendte sig skyldig fra starten og forklarede, at han alene stod bag drabene.

De to, der også havde et tilholdssted i landsbyen Sneslev mellem Ringsted og Haslev, hvor de blev anholdt 21. juni 2019, ændrede dog i august i fjor forklaring, fortæller Ekstra Bladet. Den 43-årige mente nu, at det var den 35-årige, der var den første, der var inde i huset i Ruds Vedby. Her så den 43-årige blandt andet, at den 35-årige bagfra havde taget halsgreb på Kiehn Andersen. Da den 43-årige efter en tur på 1. sal kom ned igen, sad Kiehn Andersen død i en stol, lød forklaringen.

15 anklagepunkter Anklageskriftet rummer i alt 15 forhold, hvor de to drab naturligvis er de alvorligste. Men der er også et forsøg på hjemmerøveri i Skibby. Tiltalen går på, at de to formentlig havde set en riffel annonceret til salg i annonceportalen Gul & Gratis for 59.500 kroner. De tog til annoncørens bopæl og truede med et oversavet jagtgevær beboeren, mens de bad om kontanter plus riflen. Røveriet mislykkedes dog, da der var vidner til stede i huset.

I Kulerup ved Ringsted skulle de inddrive 500 kroner - men truede sig i stedet til et musikanlæg til 3.500 kroner i pant for det skyldige beløb. Her blev der taget kvælertag på en af beboerne.

Endelig er bedrageri også en del af sagen, idet anklagemyndigheden mener, at de to i Gul & Gratis annoncerede med en iPad til 2.550 kroner. Den person, der indsatte penge på deres konto, fik aldrig en iPad. De to er ligeledes tiltalt for forskellige overtrædelser af våbenloven.

Der er afsat ni retsdage til at belyse sagen.

relaterede artikler

Tiltale: Bankede mand til døde og skar halsen over på en anden 19. juni 2020 kl. 05:59

Drabssigtede skal fortsat sidde fængslet 17. januar 2020 kl. 17:28

Sigtede i sag om drab på to mænd accepterer fængsling 16. januar 2020 kl. 15:09