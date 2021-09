For Lotte Büchert er samarbejdet med eleverne om rammerne for fremtidige fester vigtigere end generelle festregler. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nu starter gymnasiefesterne: Her bestemmer eleverne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nu starter gymnasiefesterne: Her bestemmer eleverne

Sidste fredag slog Gladsaxe Gymnasium dørene op til den første gymnasiefest i halvandet år. En fest, der var præget af stramninger på alkoholområdet og et forsøg på at stoppe elevernes opvarmningsfester. På Slagelse Gymnasium griber de genåbningen noget anderledes an. Her har de valgt at fokusere på elevernes ønsker og forslag fremfor flere generelle festregler, fortæller rektor Lotte Büchert.

Slagelse - 17. september 2021 kl. 12:00 Af Mathias Skov Jepsen Kontakt redaktionen

Ventetiden har været lang for de mange gymnasieelever, der har måtte se til, mens gymnasiefesterne blev en forsvindende fornøjelse i lyset af coronapandemiens indtog. Men nu ser det ud til, at festerne så småt er på vej tilbage.

I mellemtiden har både coronarestriktioner og de unges alkoholvaner, der ofte er til debat, sat præg på en række festregler rundt omkring på de danske gymnasier. Et af de gymnasier, der har skabt nye festregler, er Gladsaxe Gymnasium. Her nægtes eleverne adgang i døren, hvis de har en promille på over 0,5. Samtidig placeres festerne i tidsrummet 19.00 til 01.00 med det formål at undgå, at eleverne holder opvarmningsfester og bliver for fulde inden selve gymnasiefesten. Det skriver Berlingske.

Men på Slagelse Gymnasium er tilgangen noget anderledes. Her forsøger ledelsen at lytte til elevernes forslag til, hvordan festerne bedst afvikles, forklarer rektor Lotte Büchert til Sjællandske.

- I august startede vi med at lave strategimøder - først med elevrådet og senere med festudvalget - for at finde ud af, hvordan vi bedst muligt afholder fester fremadrettet, siger hun.

På møderne skal eleverne være med til at beslutte en model for, hvordan festerne skal se ud i fremtiden, oplyser rektoren.

Lotte Büchert har ikke lyst til at kommentere på den konkrete sag med Gladsaxe Gymnasium, men kalder alligevel tiltagene for »modige«.

- Jeg har ingen kommentarer til Gladsaxes måde at gøre det på. Men med mine erfaringer, ville jeg nok have gjort det anderledes, siger hun.

Samarbejde med eleverne Strategimøderne sker i samarbejde med en festkoordinator, der repræsenterer lærestaben og eleverne. Det skal sikre en større involvering fra elevernes side, fortæller Lotte Büchert.

- For os er det vigtige at få involveret alle elever. Derfor giver det også bedst mening for os at samarbejde med eleverne om, hvordan de fremtidige fester bedst afholdes, forklarer hun.

Med henvisning til, at mange elever kan føle sig pressede til at drikke eller skræmt væk af den nuværende alkoholkultur på stedet og derfor ikke deltager, forklarer Lotte Büchert, at møderne er gode til at finde fælles fodslag.

- Det giver mening at finde ud af rammerne for festerne sammen med eleverne. Og så er det en oplagt mulighed for at skabe en ny kultur, hvor flere føler sig velkomne, siger hun.

»Vi er ikke inviteret« Netop Gladsaxe Gymnasium, der har sat hårdt ind med alkolholteste ved elevernes ankomst, er samtidig medlem af initiativet »Vi tager ansvar«.

Et initiativ, der sætter ensarterede rammer for de 13 gymnasier, der har tilsluttet sig.

Initiativet skal blandt andet sikre, at fester foregår med begrænset indtagelse af alkohol. Slagelse Gymnasium er i mellemtiden ikke på listen over de deltagende gymnasier.

- Vi har aldrig været inviteret til det (»Vi tager ansvar«, red.), og så er det jo ikke en skam at blive væk, siger Lotte Büchert, som samtidig forklarer, at skolen er opmærksomme på problematikken med for højt alkoholindtag blandt de unge.

- Men vi sælger ikke hård sprut og shots til vores fester, selvom eleverne efterspørger det. Og så sender vi i øvrigt altid elever, der er for fulde hjem, afslutter Lotte Büchert.