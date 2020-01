I forvejen tilbyder Tårnborg eSport lidt udenfor Korsør hold i spil som Fortnite og Counter-Strike. Men gennem et nyt samarbejde med Korsør Kart Klub, vil medlemmer fremover også kunne gå til »Simracing« - en virtuel form for motorsport. Arkivfoto

Nu skifter motorsport gear: Fra gokartbanen ned i gamer-stolen

Et nyt tilbud melder sig ind i rækken af muligheder indenfor e-sport. I samarbejde med Korsør Kart Klub introducerer Tårnborg eSport »Simracing«, hvor overhalingerne foretages på computerskærmen frem for eksempelvis på gokartbanen.

Fremtidens racerkører behøver ikke at være bange for at køre galt. Eller at få olie på tøjet. I hvert fald ikke, hvis karrieren tager form i Tårnborghallen små seks kilometer fra Korsør.

Denne måned introducerer Tårnborg eSport, der er en del af Tårnborg Idrætsforening, nemlig det såkaldte »Simracing«.

Det er en computersoftware, der forsøger at simulere race, som man kender det fra den virkelige verden med brændstofforbrug, skader samt greb- og fjederindstillinger.

Det hele foregår bare foran en computerskærm og ikke på en racerbane.

Anderledes træning - Det er miljøvenligt i stedet for benzin-racerbiler, og så er det driftsmæssigt billigere for racerkøreren, der ikke slider på sit udstyr, forklarer Thomas Sonne Arvidson, der er formand i Tårnborg eSport.

Når to helt nye simulatorer, der er indkøbt med økonomisk støtte fra Slagelse Kommune og DGI/DIF's foreningspulje, bliver sat op i e-sport foreningens kælder, sker det derfor i samarbejde med den lokale gokartklub, Korsør Kart Klub.

Her er det tanken, at klubbens medlemmer skal kunne holde deres træning ved lige, selv når gokartbanerne er lukkede henover vinteren - eller når det bare er for dårligt vejr til at køre.

- Vi ønsker selvfølgelig stadig, at folk kommer ned på banen og kører en masse her. Men vi ønsker også, at vores medlemmer kan få noget ud af deres medlemsskab hele året rundt, siger bestyrelsesmedlem i Korsør Kart Klub, Jan Østerberg.

- For mig at se er det ikke meget anderledes end sportsudøveren, der bruger en masse tid i motionscenteret for at holde kroppen ved lige, når sæsonen er slut, uddyber han og peger på, at gokart-kørere for eksempel kan træne deres reaktionsevne på de to nyindkøbte simulatorer.

Et tilbud for alle Men selvom udstyret er tiltænkt at komme medlemmer af Korsør Kart Klub til gode, kræver det et medlemsskab hos Tårnborg eSport at køre race foran de nye computerskærme.

Simracing er derfor også et tilbud for alle andre, der måske er nysgerrige på, hvordan det er at køre race - eller som bare synes, at det kunne være sjovt at prøve.

Hvis man for alvor ønsker at kaste sig ud i sporten, koster det nemlig hurtigt helt op til 60.000 kroner, hvis man bare skal købe en gokart at køre i, forklarer formand i Tårnborg eSport, Thomas Sonne Arvidson:

- Men her koster det dig 600 kroner for et halvt år, hvor du først og fremmest kan finde ud af, om race overhovedet er noget for dig, før du tager ud på gokartbanen, forklarer formanden, hvis egen søn, der normalt spiller det populære skydespil Counter-Strike, glæder sig »helt vildt til at prøve at køre race«.

Erstatter ikke »rigtig sport« Alligevel frygter Thomas Sonne Arvidson ikke, at foreningens nye tilbud om Simracing, hvor motorkraft pludselig foregår virtuelt i stedet for på en gokartbane, vil give børn og unge mindre grund til at ville starte til »en rigtig sport«:

- Jeg tror slet ikke, at e-sport er med til at erstatte det, som nogle kalder for »rigtig sport«. Vi har mange medlemmer, som den ene dag spiller floorball og den næste dag er på fodboldbanen. Og den tredje dag mødes de så her med deres kammerater for at spille Fortnite, forklarer Thomas Sonne Arvidson.

Derfor mener formanden for Tårnborg eSport i stedet, at foreningen med sine mange tilbud er med til at hive både børn og unge ud af værelserne og ind i fællesskaber, hvor der bliver skabt et sammenhold.

Her oplever de forskellige aldersgrupper blandt andet at interagere med andre i det virkelige liv og skabe kontakt til jævnaldrende med den samme interesse som dem selv, forklarer Thomas Sonne Arvidson.

- De mødes, snakker sammen og giver hinanden et klap på skulderen, når det går godt. Og det er da immervæk bedre, end at de sidder alene på et mørkt teenageværelse og kun snakker sammen på skrift eller med et headset på hovedet, slår foreningens formand fast.