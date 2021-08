Se billedserie Slagelse Kommune har alt for meget i anlægspuljen. Nu skal man se på, hvad der kan udskydes eller helt aflyses.

Nu skal slaget stå - og nogle vælgere skuffes

Den bugnende kommunekasse vil skrumpe, hvis alle løfter, der er givet, skal indfries. I så fald vil Slagelse Kommune også komme under administration af staten, og der kommer vi aldrig hen, siger John Dyrby Paulsen (S), som ikke giver meget for dystre prognoser.

Slagelse - 27. august 2021

Slagelse-borgmester John Dyrby Paulsen (S) sover fortsat trygt om natten. Politiske modstanderes påstand om, at Slagelse Kommune inden for to år vil ryge under administration af staten, preller af.

- Det ender ikke, som det ser ud. Det ændrer sig altid, siger borgmesteren, der kigger ind i år, hvor driftsudgifterne synes at stige til knapt 6,2 milliarder kroner i 2025 ifølge kommunens egen prognose for den kommende budgetperiode.

I øjeblikket pågår netop forhandlinger om det kommende budget for 2022-2025, og står tallene til troende, ser det sort ud, hvis også alle de projekter, politikerne vedtog sidste år, skal se dagens lys som planlagt.

- Det er det samme syn hvert år. Vi har en budgetmodel, der undervurderer indtægter og overvurderer udgifter, og egentlig er det meget godt, at vi så er på forkant på den måde, siger borgmesteren dog.

Klar til at udskyde Budgetaftalen, der blev vedtaget sidste år, indeholder et anlægsprogram for i år på 352 millioner kroner inklusive en række nyere »nødvendige anlæg«, som forvaltningen benævner dem. Heraf projekter for omtrent 227 millioner kroner, som aldeles ikke kan udsættes.

Men det kan resten, og det er lige, hvad byrådets politikere skal til at se på nu. Ifølge SF og Venstre på grund af den gale økonomiske kurs, borgmesteren står for. Ifølge sidstnævnte, fordi man risikerer en overophedning i kølvandet på coronakrisen.

- Vi lagde bevidst et højt anlægsbudget. Vi vidste ikke, hvordan det ville se ud efter den periode, vi har været i. Der kunne være behov for at understøtte vores egen beskæftigelse, men heldigvis, kan man sige, er det gået stikmodsat. Derfor er vi også nødt til at udskyde nogle projekter, siger han og uddyber:

- Det skyldes, at det er blevet væsentligt dyrere, at vi ikke kan skaffe materialerne, og at vi ikke med sikkerhed kan sikre, at det er vores lokale virksomheder, der kan løfte opgaven, fordi de har rygende travlt, mener borgmesteren, der i øvrigt afviser, at det kniber med den økonomiske styring.

- Vi har om nogen fået styr på økonomien efter den tidligere borgmester. Hvis man tog det, som SF og Venstre sagde sidste år, så ville jo være ved at komme under administration. Men det er vi langtfra. Vi har en lille halv milliard kroner i kassen, så faktisk er vi kommet endnu længere væk fra at komme under administration, bemærker borgmesteren.

Badebroer eller pullerter? Fordi økonomien tager sig ud, som den gør, skal der barberes et treciftret millionbeløb af anlægsbudgettet for i år.

Projekter enten udskydes eller droppes.

- Faktisk har vi noget råderum, og selv om det ikke er sikkert, at vi gør det, tager vi drøftelsen, siger borgmesteren, der ikke vil konkretisere, hvad der står på spil.

Ifølge Slagelse Kommunes forvaltning er flere aftalte anlægsprojekter i fare.

Eksempelvis kan de lovede pullerter i Slagelses bymidte, badebroer og træningsfaciliteter på plejecentret Blomstergården ryge ud. Det er i hvert fald nogle af de anlægsprojekter, der ifølge administrationen kan aflyses, såvel som det er tilfældet med renoveringen af Slagelse Svømmehal, der måske forsinkes.

Det gælder også højvandssikringen i Korsør og Skælskør, mens igangsatte projekter såsom fire sendemaster og et anretterkøkken på plejecentret i Smedegade findes på listen over anlæg, der aldeles ikke kan udskydes eller aflyses.

- Vi er nødt til at være realistiske. Vi har holdt fast, fordi det kunne have været nødvendigt at holde hånden under beskæftigelsen, men der er vi ikke. Det ville være enormt dårligt at holde fast. Faktisk det dummeste, vi kan gøre. Vi skal tage trykket ud og se, om det, vi har planlagt, overhovedet giver mening, siger borgmesteren, der vil lade det nye byråd afgøre hvem og hvad.

- Hvis jeg kan bestemme, skal det være det nye byråd, der vælger de her anlægsønsker. De skal have muligheden for at sætte et aftryk for en fireårig byrådsperiode, mener han.

Skal trækkes færre penge op af kassen

Den seneste regnskabsprognose viser, at der vil være et samlet driftsoverskud på 40 millioner kroner ved årets udgang, når indtægter og udgifter gøres op. Hertil kommer så udgiften til anlægsprojekter.

Derfor skal der også trækkes nogle penge op af kommunekassen, som i juli bugnede med 450 millioner kroner, hvis de nødvendige anlægsprojekter skal blive til noget.

- Med udgangspunkt i forventet resultat og et kassetræk på omkring 269,8 mio.kr. vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til omkring 366 mio.kr. ved årets udgang, lyder det i det tekniske budget, som forvaltningen har lagt frem, og som politikerne den næste tid skal se nærmere på.

Denne graf er fremlagt i kommunens eget notat til brug for budgetforhandlinger. At kommunekassen tømmes, som det illustreres, kommer dog aldrig til at ske, mener borgmester.

Budgetseminaret finder sted 4. september, men der foregår hele tiden forhandlinger i kulissen.

Hellere god end bred Målet for budgetforhandlingerne er ifølge John Dyrby Paulsen (S) at lande en god aftale. Den behøver ikke være bred for enhver pris.

- I udgangspunktet skal aftalen være god - og jeg vil også gerne, at den er bred. Men sådan er virkeligheden bare ikke altid. Hvad der kan være en god aftale for mig, behøver ikke være det for andre, siger borgmesteren, der ikke deler samme skepsis som i oppositionen og hos eksempelvis SF.

Selv om de »ordinære driftsoverskud«, som det hedder, skrumper de kommende år ifølge den fremlagte prognose, ændrer tallene sig altid i sidste ende. Det ses også i oversigt over tidligere års skøn i tredje kvartal sammenlignet med de endelige regnskaber for hvert enkelt år.

I 2019 afveg regnskabsprognosen pr. septemper med 168 millioner kroner, da det endelige regnskab landede. I 2020 var afvigelsen 347 millioner kroner, hvilket dog ifølge Venstre skyldes mangelfuld økonomisk ledelse.

Det afviser borgmesteren imidlertid.

Kræver et vågent øje John Dyrby Paulsen mener modsat, at synet på økonomien er skærpet, og at det trods alt er bedre at nå ud på den anden side med gode regnskaber. At det kan svært at styre hen over året, er dog også et faktum.

På flere områder er der store merforbrug, som skal dækkes. Flere virksomheder og enheder i Slagelse Kommune har driftsudfordringer. Det gælder på handicap- og psykiatriområdet, det specialiserede børne- og ungeområde og i dele af ældresektoren.

- Vi har i forvejen været forsigtige. Vi har indlagt stigninger på for eksempel handicap- og psykiatriområdet, hvilket andre kommuner ikke har gjort. Derfor slås vi ikke lige så meget, som vi ville have gjort, hvis ikke vi havde tænkt langsigtet sidste år. Vi ved, der kommer de her merforbrug, og vi kan blive bedre, siger han og tilføjer:

- Jeg synes, vi kommer bagefter - men vi skal foran. Se, hvor vi er på vej hen. Der er vi ikke gode nok endnu.

Nej til skattestigning Med flere ældre og behov for institutionspladser er der også her et krav om, at der frigøres mere økonomi på sigt.

- Vi får langt flere ældre med behov for en seniorbolig. Vi skal sikre, at der er de fornødne pladser. Det er svært at forudse udviklingen, men vi ved, at der i 2025 vil være et øget behov, siger han.

Heldigvis, udtrykker borgmesteren, kommer der flere borgere til byen og dermed forhåbentlig højere skatteindtægter til at dække for eksempel nybyggerier af børnehaver, som nu forsinkes i nordbyen. Og nej - skatten hæves ikke, selv om andre måtte bringe forslaget til torvs, bedyrer borgmesteren.

- Jeg synes principielt ikke, at man skal hæve skatten. Og her mener jeg i øvrigt slet ikke, at der er behov for det, siger John Dyrby Paulsen, der også afviser fyringer og store besparelser.

Får hug for gæld Hvad det siddende styre for tiden får kritik for, er en stigende langfristet gæld. Siden 2014 er gælden steget med 7.000 kroner til 20.447 kroner pr. indbygger i år, men forventes nu alligevel at være faldende fra 1,62 milliarder kroner de næste par år.

Den stigning, der har været, har dog en klar årsag, siger borgmesteren, som mener, at kritikken derfor er forfejlet.

285 millioner kroner relaterer eksempelvis til de indefrosne feriepenge, som flere andre kommuner, herunder Kalundborg, modsat har betalt ved at dykke ned i kommunekassen.

Samtidig er der lånt penge til styrkelse af likviditeten - altså kassebeholdningen - samt til opførelse af ældre- og handicapboliger, hvilket ikke belaster kommunens kassebeholdning som sådan.

Det fremgår af et finansieringsnotat til brug for politikernes budgetlægning:

»Lån til almene ældre- og handicapboliger påvirker ikke kommunens likviditet negativt, da ydelserne på lånene hovedsageligt finansieres igennem huslejeindtægter fra lejerne. Lån til almene ældreboliger bliver administreret af Staten og en låneomlægning er ikke muligt.«