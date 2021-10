Nymarkskolen i Slagelse er blandt 449 skoler i landet, der deltager i Skolevalget 2021. Foto: Thomas Olsen

Nu skal eleverne stemme: Skolevalget 2021 nærmer sig

Nymarkskolen i Slagelse Kommune er blandt 449 skoler i landet, der deltager i Skolevalget 2021. I perioden før det fiktive valg har eleverne et forløb, hvor de kan få en fornemmelse af, hvem de skal stemme på – også hvis de kunne i virkeligheden.

11. oktober 2021

- Vi vil jo gerne danne vores elever til at være fuldendte borgere, fortæller Mie Bøgh, som er lærer på Nymarkskolen i Slagelse.

Det ønsker Mie Bøgh, at Skolevalget 2021 vil hjælpe med.

Skolevalg 2021 er arrangeret af Folketinget samt Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd. Det strækker sig over tre uger, og den 14. oktober afholdes et fiktivt valg for de tilmeldte skoler - heriblandt Nymarkskolen. På den fiktive valgdag får ottende og niende årgang lov til at stemme på det parti, der ifølge dem kommer med de bedste idéer, som kan gøre samfundet bedre.



Skoelvalget er med til at give eleverne en fornemmelse af, at de er en del af noget større, forklarer lærer Mie Bøgh.

- De får en oplevelse af at få lov til at gå ind i en stemmeboks og får lov til at putte deres stemmeseddel i en valgurne. Det giver dem en fornemmelse af, at de er en del af noget større, forklarer Mie Bøgh.

Gennem forløbet diskuterer eleverne forskellige holdninger på nogle mærkesager, som de får gennemgået i klassen. Her lærer de at være kritiske og foreslå fordele og ulemper ved de forskellige mærkesager.

- Den 14. oktober har de gennem den her proces fået en idé om, hvad de synes om nogle bestemte mærkesager, hvor de så kan knytte deres holdninger til et bestemt parti, som de så stemmer på, fortæller Mie Bøgh.

Gratis frokost - ja eller nej? I en ottende klasse på Nymarkskolen er der bred enighed om en særlig mærkesag. Her mener de, at det ville være en god idé, hvis man betaler skat, så eleverne kan få gratis frokost i skolen. På den måde skal forældrene slippe for at betale for pålæg og rugbrød til elevernes madpakker, mener de.

Mie Bøgh forklarer eleverne, at det ikke vil betale sig, da det i stedet vil gå ud over forældrenes skattepenge Det får ændret elevernes holdning til en sådan ordning.

- Hvis forældrene skal betale flere penge for, at vi kan få gratis mad, så bliver det jo pludselig dyrere, siger Astrid og Sille fra ottende klasse.

På den måde bliver de to piger - og resten af klassen - klogere under Skolevalget 2021. Og måske kommer de tættere på at vide, hvor de skal sætte deres kryds den 14. oktober.

Og igen, når de en dag rigtigt kan deltage i et valg.