Snart skal du bestille tid inden besøget i Borgerservice. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal du bestille tid hos Borgerservice Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal du bestille tid hos Borgerservice

Slagelse - 30. april 2019 kl. 06:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Slagelse vedtog mandag aften den obligatoriske tidsbestilling i Borgerservice. En virkelighed, der blandt andet er kendt fra Ringsted, Næstved og Roskilde.

I praksis kommer overgangen til en ny form for kundeservice til at betyde, at man skal bestille tid til »konsultation«, ligesom det sker, når man skal til tandlægen. Det gælder i forhold til pas, kørekort, NemID, lægeskift, legitimationskort, flytning, vielser, beboerindskudslån og hjælp til digital selvbetjening.

På den måde undgår borgere ventetid, eksempelvis når presset er allerstørst, og når borgerne nærmest står oven på hinanden i tider med spidsbelastning.

Der er i beslutningen fastlagt et krav om, at borgere skal kunne få en tid inden for syv hverdage. Og det er maksimalt sat, lyder det. I de fleste tilfælde vil borgerne kunne få tid inden for én til tre hverdage.

For borgere, hvor det ikke ligefrem er it'en, der præger hverdagen, vil der også være hjælp at hente. Det er et krav for, at løsningen lykkes, mener Henrik Brodersen (DF), der generelt betragter det som et skråplan, at borgere nu skal rette ind efter kommunen og ikke omvendt.

- Det går den forkerte vej. Vi er til for borgerne og ikke omvendt, sagde DF-politikeren, som ytrede et tænkt eksempel om borgeren, der kommer til skranken uden forudbestilling og så henvises til at komme en anden dag.

- Det ville jeg være ked af at høre, så vi skal have et vågent øje på det, sagde han.

Ifølge kulturudvalgsformand Jørgen Andersen (S) er der imidlertid intet at frygte med det personale, som dagligt tager sig af borgere med diverse forespørgsler.

- Det er absolut en serviceforbedring, og jeg er sikker på, at vores dygtige personale vil sikre, at borgere, der ikke er gode til it, får den hjælp, de ønsker, sagde han.

Tidsbestillingen sættes i gang fra juni i Slagelse og lanceres efter sommer i såvel Skælskør som Korsør.