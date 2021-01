Nu skal årets landdistriktspris uddeles

Skovsgaards Mølle og Bagerimuseum. Efter mange års stilstand repræsenterede 2020 et gennembrud for ideen om at få istandsat mølle og dermed for visionen om at få skabt et unikt miljø bestående af skovsgårdsbygningerne, møllen og bagerimuseet. Berings Tegnestue Aps, som er specialister i restaurering af fredede bygninger, er i gang med at udarbejde et projekt for istandsættelse for Kulturarvsstyrelsen. Visionen er stadig at mølle og bageriet skal fungere som et arbejdende museum i smuk harmoni med herregården. I dag fungerer bagerimuseet som et arbejdende museum, hvor gæster kan se bagerne i fuld sving og købe brød og kager i cafeen.