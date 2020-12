I Børnehuset Nord i Slagelse bor 75 af 97 børn i Ringparken, hvor flere har en anden etnisk baggrund end dansk. Her er forældre derfor blevet tilbudt at deltage i et nyt førskoleprogram, der skal sikre en bedre skolestart. Det samme er forældre tilknyttet Børnehuset ved Storebæltsvej, hvor 48 af 77 børn bor på Motalavej. Begge boligområder er med på den aktuelle ghettoliste.

Send til din ven. X Artiklen: Nu sikres børn fra udsatte boligområder en bedre skolestart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu sikres børn fra udsatte boligområder en bedre skolestart

Et nyt læse- og læringsprogram skal sikre en bedre skolestart for børn i Slagelse Kommune gennem øvelser med deres forældre. Særligt er fokus på kommunens udsatte boligområder, hvor flere familier med en anden etnisk baggrund bor.

Slagelse - 16. december 2020 kl. 12:11 Af Fleur Sativa & Dorte Abrams Kontakt redaktionen

En øvelse handler om at rulle barnet ind i et tæppe. Derefter skal man massere og nusse barnet, mens man fortæller et af ugens rim. For på den måde bliver hele kroppens nervesystem sat i gang.

Og netop kroppen er ét af de mange forskellige temaer, som familier i Slagelse Kommune beskæftiger sig med under det nystartede læse- og læringsprogram »HippHopp Plus«, der skal hjælpe forældre fra blandt andet socialt udsatte boligområder til bedre at ruste deres børn til skolestart.

Den første uge var temaet dyr, og sådan skifter emnerne ugentligt i de i alt 30 uger, som forløbet varer. Med kroppen som tema skal forældrene for eksempel tale med deres børn om, hvordan man med kroppen kan udtrykke forskellige følelser.

- Det er fedt, fordi følelser er et emne, man normalt ikke taler om, fortæller Rana El-Ali, som er mor til tre og med i projektet, fordi hendes søn Muhammed på seks år skal starte i 0. klasse fra næste skoleår.

Udvikler sprog og motorik Gennem førskoleprogrammet lærer Muhammed derfor også, hvordan han skal sidde stille og lytte og bagefter svare på spørgsmål.

Hver uge får familierne, der er tilknyttet enten Børnehuset ved Storebæltsvej eller Børnehuset Nord nemlig et materialesæt med små historier og lærerige opgaver om både »flodhesten Hipp« og »kaninen Hopp«.

Opgaverne indebærer blandt andet en aktivitet - som for eksempel den med tæppet - som forældre og børn skal udføre sammen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Rana El-Ali er mor til tre og med i projektet, fordi hendes søn Muhammed på seks år skal starte i 0. klasse fra næste skoleår. Også lillebror kan dog måske få glæde af det, familien lærer, siger hun.

De to institutioner Børnehuset ved Storebæltsvej og Børnehuset Nord er særligt udvalgte, da her er tilknyttet mange børnefamilier, som er bosat i kommunens to udsatte boligområder Ringparken i Slagelse samt Motalavej i Korsør.

Formålet er, at børnene, som ofte har en anden etnisk baggrund end dansk, gennem programmets øvelser udvikler deres sprog samt deres fin- og grovmotorik, før de starter i skole. Og at deres forældre får viden om, hvordan de bedst træner dette med deres børn.

»Det er vigtigt« - Det er vigtigt at børnene får en god første oplevelse af læring, da de fleste skal gå i skole de næste ti til 15 år. Heldigvis er HippHopp-historier og -aktiviteter en perfekt blanding af leg og læring, og både børn og forældre synes, at det er sjovt og ikke en pligt, fortæller Jenny Siri Dreijer, der er vejleder på projektet og har ti års undervisningserfaring bag sig.

Førskoleprogrammet HippHopp Plus kører således i samarbejde med den boligsociale helhedsplan »En Fælles Indsats«, Slagelse Kommune, Gerlev Center for Leg & Bevægelse, og er støttet af VELUX FONDEN. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det nystartede læse- og læringsprogram »HippHopp Plus« er sjovt og lærerigt for både børn og forældre, siger Jenny Siri Dreijer, der er vejleder på projektet og har ti års undervisningserfaring som lærer bag sig. Formålet er nemlig, at forældre skal blive endnu bedre til at ruste deres børn til en god skolestart.

Forløbet startede op i november, hvor alle forældre tilknyttet enten Børnehuset ved Storebælt eller Børnehuset Nord fik tilbuddet. Noget, som Rana El-Ali ikke har fortrudt et eneste øjeblik, at hun takkede ja til.

Øvelserne, som hun bliver præsenteret for, får hele familien nemlig noget ud af, mener Rana El-Ali.

Til glæde for hele familien Tidligere har familien for eksempel under temaet »Hvor bor jeg« tegnet et stamtræ og talt om deres rødder i Libanon. Her ville seksårige Muhammeds lillebror, der først starter i skole senere, også gerne være med - en det er altså først og fremmest Muhammed, der skal i skole. Og derfor også ham, der skal lære.

"Vi har grinet meget, og selv min mand synes, det er sjovt(...)"

- Rana El-Ali - Rana El-Ali Heldigvis synes Rana El-Ali, at førskoleprogrammet giver god inspiration til opgaver og historier, som familien kan tage med hjem og altså bruge sig af i andre sammenhænge. For eksempel når Muhammeds lillebror en dag er ham, der skal forberedes til skolestart.

- Vi har grinet meget, og selv min mand synes, det er sjovt. Min søn elsker Hipp og Hopp, fortæller Muhammeds mor, der allerede kan se, at programmet virker:

- Muhammed har helt styr på det allerede. Han ved, at først lytter vi til historien, og så stiller jeg spørgsmål, som han skal svare på, vurderer Rana El-Ali.

På grund af coronavirus foregår førskoleprogrammet i øjeblikket online. I alt 40 familier deltager.

FAKTA Førskoleprogrammet »HippHopp Plus« er en videreudvikling af forældreprogrammet »HippHopp«, som oprindeligt er udviklet af Socialstyrelsen efter en amerikansk model »Hippy«. Programmet har kørt med succes i udvalgte kommuner siden 2009.

Indsatsen i Slagelse Kommune er en ny, skræddersyet metode, der er specielt målrettet de deltagende forældre og børn fra udvalgte institutioner. Indsatsen er støttet af VELUX FONDEN og koordineret af ledere fra den boligsociale helhedsplan »En Fælles Indsats«, Slagelse Kommunes dagtilbudsområde og Gerlev – Center for Leg & Bevægelse.

Samarbejdet med Gerlev er nyt og tilfører en særlig tilgang til leg og læring. I sidste uge besøgte to legeinstruktører eksempelvis første gang Børnehuset Nord i Slagelse og brugte tre timer med børn og pædagoger fra Hvepse-stuen.

Legen er med til at øge nærværet og styrke relationen mellem børn og forældre, lyder det. Samtidig er legen med til at styrke børns kropslige, følelsesmæssige, sociale, sproglige og kognitive læring.

Der er bevilliget 4.997.900,00 millioner til projektet, som kører over tre år. Samlet set sigtes der mod, at projektet i hele sin periode over tre år omfatter cirka 120 børn og deres forældre.

Vive – Det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd evaluerer projektet.