Nu mangler de blot krible-kravlerne

Fem-årige Asta var den første, der fik lov til at sætte en stikling i jorden. Planterne skal være med til at tiltrække flere smådyr til legepladser og skolegårde. Ved at gøre legepladserne og skolegårdene mere smådyrs-venlige, bliver det bliver nemmere for børn og voksne at finde, iagttage og undersøge myldret af smådyr lige uden for døren. Samtidig giver det gode muligheder for at arbejde med formidling af smådyrenes særlige og vigtige roller, som blandt andet bestøvere og nedbrydere.

Foto: KIM BRANDT