Testsupervisor klar til test. HF & VUC Klar tilbyder selvtest to gange om ugen for egne studerende og medarbejdere. Foto: Birgitte Dalsgaard

Nu klarer de testen selv

Fra mandag den 12. april er det slut med at køre rundt for at finde det teststed med kortest kø. Nu er HF og VUC Klar i Slagelse, Ringsted og Korsør, klar med testfaciliteter for egne studerende og medarbejdere.

Et af kravene i forbindelse med genåbningen af skolen er, at alle - både medarbejdere og studerende, kan vise et negativt testsvar, der højst er 72 timer gammelt. Det har givet et stort pres på de eksisterende testcentre, og mange har kørt rundt i området for at finde den korteste kø.