Nu kan unge prøve arbejdslivet af

351 unge fra 8. klasse får snart lov til at prøve kræfter med erhvervslivet, når projekt Ung i praksis for tredje gang sender unge i minipraktik.

Slagelse - 19. august 2021 kl. 17:32 Kontakt redaktionen

For tredje gang står Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Slagelse, i spidsen for den lokale udgave af det landsdækkende projekt, Ung i Praksis. Her kommer 351 unge fra 8. klasse i tre dages minipraktik hos en lokal virksomhed efter et kursus på to dage. Det sker i uge 34, 36 og 38.

For tre år siden deltog 39 unge i forløbet, sidste år var 339 unge med, og i år bliver 351 unge præsenteret for erhvervsuddannelsesverdenen og arbejdslivet.

Særligt materialesæt I løbet af projektet skal eleverne arbejde med et særligt tilrettelagt materialesæt.

Materialet understøtter eleverne i at sortere og beskrive deres rejse ud fra de oplevelser og indtryk, som de får i løbet af projektet og som - udover at danne grundlaget for et oplæg for klassekammerater, lærere, projektledelse, uddannelsesvejledere og eventuelle praktikværter - også skal være med til at kickstarte elevernes refleksioner og danne grundlaget for deres videre valgproces.

Projekt Unge i praksis er et treårigt udviklingsprojekt under KL og en vifte brancheorganisationer. Projektet, som er støttet af Nordea Fonden, gennemføres på tværs af landet af de lokale UU centre i Allerød, Roskilde, Fredericia, Skanderborg, Odder og Slagelse Kommuner.

»En masse selvtillid« På sidelinjen af projektet følger to tidligere deltagere i Unge i praksis med.

UU Slagelse skriver i en pressemeddelelse, at en af de unge er Matilde Andersen fra 9B på Vemmelev Skole. Hun deltog i projektets forrige år, hvor hun egentlig sat sig op efter at skulle opleve livet som pædagogisk assistent. I stedet blev hun sendt ud på Kokke- og tjenerskolen i Slagelse.

Matilde fortæller i pressemeddelelsen:

- Det var virkelig bare en spændende oplevelse, som jeg meget gerne vil have igen, men det ved jeg nu ikke om kommer til at ske. Jeg lærte bare en hel masse ting om mig selv. At jeg kunne meget mere end jeg havde troet. Jeg fik en hel masse selvtillid af at være der og jeg fik den der anerkendelse af at man godt kan finde ud af det.

Muligheder i en erhvervsuddannelse Slagelse Transportcenter er en af de virksomheder, der flere gange har meldt sig på banen med praktikpladser og en invitation indenfor i deres virksomhed.

- Som chauffør er man sikret et arbejde og man har et job som er ligeså vigtigt som lægens, betjentens eller advokatens, men vi oplever ikke at nok unge kikker vores vej og ser hvad vores branche kan tilbyde, når de skal vælge deres uddannelsesvej. Når vi spørger de unge til deres drømme og uddannelsesønsker, er der mange, som ikke synes, at det er "godt nok" at tage en erhvervsuddannelse. Vi synes, at det er synd, at de unge ikke ser deres muligheder i et bredere perspektiv. Derfor vil vi gerne invitere dem ind så tidligt i deres valgproces som muligt og vise dem, hvad vores branche kan tilbyde de unge, lyder det fra Slagelse Transportcenter i pressemeddelelsen fra UU Slagelse.