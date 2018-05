Bagerkompagniets nye forretning på Slagelse Station åbner torsdag morgen.

Nu kan pendlerne få friskt brød med på rejsen

Slagelse - 09. maj 2018 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selskabet bag, MBC+T Engros, kalder butikken for et flagskib. Af syv adresser er Bagerkompagniets forretning på Slagelse Station nemlig den største, og kundegrundlaget er heller ikke at kimse ad, lyder det fra ejerne.

Bagerbutikken, som rummer 1100 kvadratmeter med såvel bager, konditori som café og cateringvirksomhed, slår dørene op i morgen torsdag - Kristi himmelfartsdag - og det er måske ikke en helt dum dag.

Helligdagen, som er startskuddet til en - for mange danskere - fire dage lang ferie, vil nemlig efter alt at dømme hive kunder og togrejsende en masse forbi nyåbningen, inden nogle af dem rejser enten den ene eller anden vej ad skinnerne.

På åbningsdagen - fra klokken seks - vil der være smagsprøver og gode tilbud. Eksempelvis vil det være muligt at købe tre såkaldte træstammer for 25 kroner, ligesom det vil være muligt at sætte tænderne i Bagerkompagniets egne is - fra egen produktion.

Naturligvis vil det også være muligt at få brød med hjem eller videre på rejsen. Bagværk, som i øvrigt ikke bages lokalt, men hver morgen fragtes fra enten Korsør eller Glumsø, hvor selve den bagende virksomhed holder til.

Det vil ved åbningen også være muligt at få indblik i de muligheder, der byder sig i forretningen, som ikke bare fyldes af caféborde og stole. I et hjørne af butikken vil det nemlig være muligt for iværksættere - eksempelvis med en velsmagende idé - at få en stand i tre måneder. Og med forventeligt mellem 1400 og 2200 daglige transaktioner bør kundegrundlaget være i orden.

En nyåbning af en bager - i en by med stribevis af butikker med såkaldte bake off-tilbud - kan i den forbindelse virke som en risikabel forretning. Men faktisk håber ejerne af Bagerkompagniets nye butik på stationen, at man kan fjerne fokus fra netop de butikker og få kunderne tilbage til de traditionelle bagerforretninger, som der stadigvæk er et par tilbage af i Slagelse.

- Der er plads til alle bagere i byen. Også selv om vi åbner her på stationen. Vi tror på, at kunderne gerne vil købe hos de »rigtige« og ikke ude i de butikker med udelukkende bake off-produkter, siger direktør Carsten Forsberg.

