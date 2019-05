Se billedserie Martin Chr. Nielsen har været gadekæret rundt i sin campingbåd. Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan du campere til vands Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan du campere til vands

Slagelse - 23. maj 2019 kl. 11:31 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu findes der en løsning for dem, der ikke rigtig kan bestemme sig for, om de vil anskaffe sig en campingvogn eller en båd. Martin Chr. Nielsen i Gudum har skabt en campboat - et køretøj/fartøj, der gør det ud for begge dele. Det er simpelthen både en campingvogn og en båd. Man kan også sige en camp-let, som også kan bruges med redningsvest.

Den slags er set før andre steder i verden, men Martin Chr. Nielsens campboat er udstyret med en stor platform bagtil, som man for eksempel kan sidde og - bogstavligt talt - flyde på, bade eller fiske fra. Til natten eller regnvejret kan telt-overdækningen monteres.

53-årige Martin Chr. Nielsen, der til daglig driver Danish Wood Design fra hjemmet i Gudum, og er uddannet bådebygger, har puslet med sin idé om en sejlende campingvogn med agterdæk i henved 10 år. Det begyndte med en sejltur i Frankrig efter et besøg på en bådudstilling. Han savnede den dér mulighed for at opholde sig udendørs, når man sejler.

- Efter 120 kilometers sejltur i Frankrig tænkte jeg: Yes, det ville være fedt, og så kom joken: Vi laver en campingvogn, der kan sejle, og det giver ingen mening, at man ikke kan komme ud, når man er ude på vandet, fortæller han.

Campingbåden er lige til at hægte bag på bilen som en trailer, og manden bag forestiller sig blandt andet, at ejerne kan køre ud til en campingplads ved vandet. Så kan vejr, vind og humør afgøre, hvornår den skal ud på vandet, og hvornår det er bedst at lade den blive på campingpladsen.

Med mere end 500.000 søer, 40.000 kilometer floder og et utal af beskyttede kyststrækninger i Europa ser skaberen af campboat'en masser af muligheder for at få nye oplevelser.

- Mange steder er det ikke tilladt at sejle med almindelig påhængsmotor, men det er ikke noget problem med en campboat, for den fås kun med elmotor og eventuelt monteret med solpaneler, så man sejler helt CO 2-neutralt, siger Martin Chr. Nielsen.

Efter mange tusinde arbejdstimer, et kæmpe udviklingsarbejde, adskillige ændringer af konstruktionen og størrelsen undervejs og 216.000 kroner i støtte fra Landudvikling Slagelse er campingbåden nu klar til at komme på markedet. Martin Chr. Nielsen har fået den EU-godkendt, så den kan bruges overalt i Europa.

Han skal i gang med at fortælle om campboat'en vidt og bredt.

Glasfiberformen fra prototypen skulle gerne bruges mange gange, og selv om han vil entrere med andre firmaer for at få støbt nye eksemplarer, vil han selv stå for samlearbejdet.

Grundprisen for en campboat kommer til at ligge på omkring 100.000 kroner, men så er det uden den lille el-motor.