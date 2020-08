Nu kan det være nok: Formand har taget kontakt til minister

I BoligKorsør har vi løbende udfordringer med uroligheder i vores kvarter omkring Motalavej, hvor utilpassede unge mennesker og familiefights ofte er forekommende.Som almen boligorganisation er vores muligheder for at agere hensigtsmæssigt begrænset af flere forskellige forhold, som gør effektfulde handlinger overfor uromagere/familierne virkningsløse.I de konkrete sager er alle vidende om, hvem der driver urolighederne, uden at hverken vi eller politi har mulighed for reelt at få fjernet familierne fra området, fx gennem vores opsigelse af lejemålene.Årsagerne er naturligvis flere, men grundlæggende er lovgivningen, ift. ophævelse af lejemål, ikke tidssvarende og synes ikke at understøtte formålet - at sikre ro og tryghed i områderne!Motalavej er omfattet af lovpakken omkring afvikling af parallelsamfund, hvorfor der er udarbejdet en udviklingsplan, som over årene skal normalisere forholdene i området. Denne årelange indsats løser ikke udfordringerne her og nu, hvilket er årsagen til, at jeg nu tager kontakt til dig.Jeg vil gerne have et møde i stand, hvor jeg kan forelægge problemstillingerne, og hvor vi kan drøfte evt. tiltag, der måske kan føre til revision af, eller tilføjelse til, reglerne for ophævelse af lejemål, når dette vurderes at være eneste løsning.Det er et samfundsmæssigt problem, at vi ikke kan sikre almindelige mennesker gode og trygge boligområder, uanset vi naturligvis har forståelse for de retssikkerhedsmæssige aspekter, der i normalsituationen er fundamentet i et retssamfund.Jeg håber med denne henvendelse, at du vil mødes med undertegnede for en dialog om status og løsning på de ovenfor skitserede problemstillinger.Med venlig hilsenFormand