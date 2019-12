Nu gælder det tredje tinde af syv

Se billedserie Caroline Rinfeldt fokuserer på at tage et skridt ad gangen mod toppen. Privatfoto

Slagelse - 30. december 2019

Skælskør: Når hverdagen efter jul begynder for de fleste andre, sætter 23-årige Caroline Rinfeldt fra Skælskør sig i et fly med kurs mod Argentina. Her vil hun give sig i kast med at bestige sin tredje tinde ud af de syv, der er kendt som The Seven Summits. Denne gang gælder det bjerget Agoncagua, der rejser sig i 6.962 meters højde, og som med Caroline Rinfeldts egne ord er Kilimanjaro med Elbrus ovenpå. Netop de to bjerge som Caroline Rinfeldt allerede har lagt bag sig i målet om, at blive den yngste danske kvinde nogensinde til at have besteget alle syv tinder.

Ret intenst - Mit mål er at nå det, inden jeg fylder 30, siger Caroline Rinfeldt, der ikke har tænkt sig at fornægte den gode julemad. Alkohol derimod er forbudt til både jul og nytår.

- Jeg hænger i, og jeg glæder mig, men jeg kan godt mærke, at det har været ret intenst, siger Caroline Rinfeldt, der når hun er vel nede af Agoncagua igen har besteget tre bjergtinder på bare halvandet år.

- De fleste har et par år mellem deres ekspeditioner, men samtidig er det en fordel, at det ligger så tæt, fordi min krop godt kan huske, hvordan det er, siger Caroline Rinfeldt.

Helt som det plejer, bliver det dog ikke, for Agconcagua er omtrent 1000 meter højere end både Kilimanjaro og Elbrus. Samtidig skal Caroline Rinfeldt i denne ombæring selv bære sin rygsæk med de cirka 25 kilos opbakning hele vejen til toppen, og så er der lige de 20-40 minusgrader at forholde sig til.

Kulden bliver grim - Kulden bliver enorm grim, og ellers er det selve højden og det at være afskåret fra omverdenen i 23 dage, der bliver de største udfordringer, siger Caroline Rinfeldt.

Fysikken mener hun, at hun har styr på efter at have haft otte træningspas om ugen. En operation i næsen for at rette op på en skæv skillevæg plus en for stor næseknogle satte hende dog et par uger tilbage, men gevinsten har været mere luft gennem næsen og dermed en bedre vejrtrækning.

- Det er vigtigt at være forberedt på, at der ikke er så meget ilt, og at du er forpustet hele tiden, siger Caroline Rinfeldt, der efter eget udsagn er god til at tage den med ro.

En dag ad gangen - Der er ikke umiddelbart noget, som jeg frygter, men jeg har stor respekt for bjerget, og jeg går langsomt og tager det stille og roligt, og i virkeligheden handler det om at tage en dag ad gangen, siger Caroline Rinfeldt, der ud af de 23 dage, som det tager at nå toppen kun kan se frem til et par hviledage undervejs.

Derudover har den britiske ekspedition, der udover Caroline Rinfeldt består af syv engelske mænd, tre dage til i sidste ombæring at nå toppen. En måde at gardere sig mod at et dårligt vejrlig kan spolere det sidste afgørende træk.

Til tops med Liverpool Når toppen er nået, skal Caroline Rinfeldt som altid plante et Liverpool-flag. En gestus som er rettet mod hendes far, der er inkarneret Liverpool-fan. Samtidig har han været med til at betale halvdelen af ekspeditionens pris på knap 50.000 kroner.

- Han er en af dem, der har accepteret det mest, at jeg gør det her, og han ved, at det er det, jeg gerne vil, siger Caroline Rinfeldt.

Siden de to forrige bjerg- tinder er besejret, er der kommet en kæreste ind i billedet, men også her er der forståelse.

- Han synes jo, at det er sejt, og han støtter mig meget, siger Caroline Rinfeldt, der allerede inden afgang til Argentina har lagt en plan for fremtiden.

Tro på din drøm Til oktober regner jeg med at bestige Mera Peak i Nepal, bare som en mellemregning, og i 2021 satser jeg på Denali, der er det højeste bjerg i Nordamerika, siger Caroline Rinfeldt.

- Jeg glæder mig meget, og det er vigtigt for mig, at hverken mine problemer med at trække vejret gennem næsen eller min astma skal være en undskyldning for ikke at gå efter mine drømme. Man skal turde tro på sine drømme, understreger Caroline Rinfeldt.