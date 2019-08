Nu fem fænglset i indvandrer-opgør

De unge mænd er sigtet for grov vold som knivstik og slag med slagvåben i forbindelse med et opgør mellem to indvandrergrupperinger mandag aften i Korsør på Linde Allé med udløbere til Tyreengen og Motalavej.

Alle fem nægter sig skyldige. De seneste tre blev anholdt torsdag i Korsør-Slagelse-området. Sigtelserne mod dem er i forening med den fængslede fra i tirsdags at have stukket med kniv. Den anden fængslede fra i tirsdags tilhører den anden gruppering. Han er sigtet for at slå sine modstandere med et slagvåben i baghovedet samt slag i øvrigt i forbindelse med opgøret, der synes at have været voldsomt. Indvandrerkilder med bopæl på Motalavej har oplyst til Sjællandske, at de voldelige opgør skyldes, at en gruppe indvandrere fra Odense vil overtage narkotikamarkedet i Korsør,