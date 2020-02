I eftermiddag ventes der endelig dom i sagen mod en 49-årig mand, der er sigtet for en stribe lovovertrædelser. Blandt andet hældte han dieselolie ind gennem vinduet til PMT Gym på Holbækvej, hvor der også tidligere har været omfattende hærværk. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nu falder dommen: Ville sætte ild til træningscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu falder dommen: Ville sætte ild til træningscenter

Slagelse - 12. februar 2020 kl. 06:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To gange tidligere har Retten i Næstved forsøgt at få en nu 49-årig mand dømt for hærværk, tyveri, hæleri, vold og trusler i Slagelse.

Men måske tredje gang er lykkens gang - i hvert fald skal den 49-årige mand i dag igen for retten, hvor han er tiltalt for i alt ni forhold.

Første gang, han skulle for retten i september sidste år, udeblev han uden gyldig grund, mens han næste gang i oktober troppede op efter at være blevet anholdt.

Her var en domsmand dog syg, hvorfor sagen, der tidligere er blevet fremmet til dom, igen blev forhalet.

Sagen handler om forsøg på brandstiftelse og hærværk, der har fundet sted adskillige gange og er gået ud over trænings- og fitnesscentret PMT Gym på Holbækvej i Slagelse.

Således er han ifølge anklageskriftet tiltalt for den 6. august 2018 at have knust et dørpanel og dagen efter at have smadret to ruder.

Tre uger efter, den 28. august, anklages han for at have slået endnu en rude itu i træningscentret, hvorefter han hældte dieselolie ud over gulvet - mens folk trænede omkring ham.

Formålet var at få tændt ild, men snarrådige medlemmer i centret fik hurtigt taget en brandslukker, sprintet hen til maskinen, hvor det foregik, og skræmt gerningsmanden væk.

Han stak efterfølgende af på cykel og blev dernæst efterlyst. To måneder efter blev han anholdt, hvorefter han i øvrigt tilstod.

Dommen ventes afsagt onsdag eftermiddag.