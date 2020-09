Berin Akbay sidder i kørestol og oplever, at det kan være svært at komme rundt i Slagelse Kommune. Hun og kæresten, Hans-Erik Tinghuus, er derfor glade. For et enigt byråd har besluttet at lade handicappolitik og tilgængelighed indgå som en central del af kommunens udviklingsstrategi og kommuneplan. Foto: Thomas Olsen

Nu får handicappede bedre forhold

Slagelse - 17. september 2020

Af Fleur Sativa

SLAGELSE KOMMUNE: Når Slagelse Svømmehal snart renoveres for et millionbeløb, får svømmehallen også et handicapomklædningsrum. Og netop sådan skal der fremover tænkes, hver gang der bygges nyt i Slagelse Kommune.

Allerede på et byrådsmøde i december foreslog byrådsmedlem Christopher Trung (V) for første gang at lade handicappolitik og tilgængelighed være en fast del af kommunens udviklingsstrategi. Et forslag, der nu efter et møde i april møder fuld opbakning fra resten af byrådet.

Ifølge Christopher Trung betyder det, at det i fremtiden vil blive nemmere at komme rundt som handicappet i hele kommunen. Uanset, om man er kørestolsbruger eller for eksempel svagtseende.

- Det giver bare rigtig god mening at tænke det ind fra start. Så man ikke bare begynder at bygge og først bagefter tænker: "Hov, de her mål er ikke brede nok til, at der kan komme en kørestol forbi", forklarer byrådsmedlemmet som eksempel.

En underliggende politik

Ifølge Christopher Trung lykkedes det at vinde tilslutning til forslaget på trods af, at "enkelte politikere" talte imod det. Heriblandt nævner byrådsmedlemmet selv Lis Tribler (S) som værende imod forslaget.

Men det er hun slet ikke, forklarer hun til Sjællandske.

- Jeg ønsker ikke at gå ind i min dialog med Christopher. Hvad han har opfattet, jeg har sagt, må være op til ham. Men jeg er ikke imod tilgængelighed, slår Lis Tribler fast.

Ifølge byrådskollegaen til Christopher Trung var byrådsmedlemmerne blevet enige om kun at tænke "få emner ind i udviklingsstrategien af kommunen" for at gøre den "så simpel som mulig". Og altså nemmere at forstå og handle ud fra.

- Men under de emner er der jo mange underliggende politikker. Her er handicappolitik og tilgængelighed én af dem. Men også bæredygtighed, grøn energi og så videre, forklarer Lis Tribler.

Forhold er ikke gode nok

For Christopher Trung har det imidlertid hele tiden været vigtigt at gøre handicappolitikken til en central del af Slagelse Kommunes udviklingsstrategi og kommuneplan.

Det skal ifølge Venstre-politikeren gøre det nemmere "at holde nogen ansvarlige", hvis der alligevel bliver bygget nyt uden de fornødne tiltag, der skal sikre tilgængeligheden for handicappede.

- Og der er et behov for, at vi sikrer forholdene, så alle kan komme rundt og bruge de tilbud, vores kommune byder på, siger Christopher Trung, som selv har fået henvendelser fra borgere med handicaps.

Flere af disse har ifølge byrådsmedlemmet udtrykt frustration over forholdene, som "ikke er gode nok".

Kærestepar glad for tiltag

Brosten, høje kantsten og for smalle passager er for eksempel udfordringer i hverdagen for Berin Akbay, der sidder i kørestol, og hendes kæreste, Hans-Erik Tinghuus, som hjælper hende i dagligdagen.

- Engang var vi i Lidl, hvor Berin ikke kunne komme ud igen. Hun sad i sin el-scooter på det her tidspunkt, og gangene ved kassen var lavet for smalle, så vi forårsagede en kæmpe kø, forklarer Hans-Erik Tinghuus.

Ifølge kæresteparret er det af den grund godt, at Slagelse Kommune nu tænker tilgængelighed ind i den samlede byudvikling og kommuneplan. På den måde vil handicappede nemlig sjældnere undgå "pinlige" situationer som den, de havde i butikken, vurderer de:

- Bare fordi man sidder i en kørestol eller er handicappet på en anden måde, skal man jo ikke hele tiden blive mindet om, at man er anderledes. Og man skal ikke være begrænset, slår Hans-Erik Tinghuus fast.