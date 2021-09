Se billedserie Spidskandidater fra de fleste opstillede partier var til stede onsdag aften til valgkampens første vælgermøde. Foto: Kenn Thomsen

Nu er valgkampen for alvor i gang

Kommunalvalgets første vælgermøde blev afholdt onsdag aften i Kirke Stillinge Forsamlingshus. Især budget og besparelser, en lokal cykelsti, og hvordan man får flere borgere til Slagelse Kommune var til debat.

Af Anna Gudmann Hansen

Både det politiske langbord og bordene med kaffe og kage var fyldt op, da det første vælgermøde i kommunalvalgkampen 2021 blev afholdt. Det foregik onsdag aften i Kirke Stillinge Forsamlinghus.

Tidligere redaktør og nuværende nyhedschef i Sjællandske Medier Carsten Lysdal var ordstyrer, og de politiske repræsentanter til stede var Thomas Clausen (Enhedslisten), nuværende borgmester John Dyrby Paulsen (S), Jane Dahl (K), Jørgen Grüner (SF), Henrik Brodersen (DF), Knud Vincents (V), Marcus Techow Danielsson (LA) og Troels Brandt (R).

Aftenen begyndte med en individuel præsentation af de forskellige kandidater på maksium tre minutter, hvorefter der blev åbnet op for spørgsmål fra salen.

Besparelser: Ikke alligevel Et emne, som deltagerne i panelet og tilhørerne blev ved med at vende tilbage til, var Slagelse Kommunes budget.

Netop budgettet har skabt splittelse hos lokalpolitikerne. Borgmester John Dyrby Paulsen fastholder, at det går godt for økonomien i Slagelse Kommune, hvorimod især Venstre, SF og Radikale er uenige og efterspørger en strammere budgetplanlægning.

- Vi vil gerne som oppositionen i Radikale sige, at alting kan lade sig gøre, men det er ikke realistisk, sagde Troels Brandt fra Radikale.

Venstre kommenterede på, at partiet ved de forrige forhandlinger om budgettet ikke var med:

- Vi har ikke kunne se os selv i den retning, sagde Knud Vincents.

- Jeg er der, hvor jeg gerne vil tage et ansvar, derfor sidder jeg også ved bordet nu. Jeg vil gerne kæmpe for ting, men jeg kommer ikke til at gøre det, uden der er en økonomi, der holder på den lange bane, tilføjede han.

Til det svarede Thomas Clausen fra Enhedslisten, at det i hans optik var godt, Venstre forlod budgetforhandlinger forrige år:

- Ellers havde vi ikke haft en god budgetaftale, sagde han.

Fra Henrik Brodersen, der betegnede sig selv som »DF-classic« lød det:

- DF var med til at stemme budgettet igennem, fordi John Dyrby Paulsen leverede på ældreområdet. Ældreområdet er vigtigt for os, og når vi får flere ældre, er det ikke her, besparelserne skal være, sagde han.

I budgetaftalen fra forrige år - som Radikale Venstre, SF og Venstre var ikke en del af - blev det besluttet, at kommunen i centraladministrationen skulle spare 37 millioner kroner inden årsskiftet.

Men som en tilhører ved vælgermødet pegede ud, er alle 37 millioner endnu ikke blevet fundet i besparelser. I stedet blev det i forrige uge meldt ud, at institutioner og virksomheder skulle spare samlet set 4,5 milioner kroner - men på vælgermødet onsdag meldte borgmester John Dyrby Paulsen ud, at det altså ikke skal ske alligevel.

Uenighed om økonomien Venstres Knud Vincents var helt uenig i borgmesterens udmelding om, at Slagelse Kommunes økonomi har det strålende.

Til gengæld førte det til, at John Dyrby Paulsen stillede spørgsmålet:

- Lad os antage, at Knud (Vincents, red.) har ret - og det har han ikke i forhold til økonomien, det går faktisk glimrende - hvad vil Venstre så gøre?

Knud Vincents fokuserede her på, hvad partiet tidligere har meldt ud af budgetforslag, men svarede ikke endegyldigt på spørgsmålet.

I stedet kom Jørgen Grüner fra SF på banen med hans bud på, hvad der bør gøres:

- Man skal prioritere benhårdt. Punkt ét er, at vi skal lave være med at sætte alt muligt i gang, vi ikke har råd til. Vi skal prioritere de udsatte borgere allerhøjest, sagde han og tilføjede senere, at SF gerne ser en hævning af skatten med 0,5 procent per år.

Cykelsti eller ej? Et lokalt emne til debat ved vælgermødet var cykelstien mellem Kirke Stillinge og Bildsø.

Det blev besluttet i januar 2020 i kommunens udvalg for erhverv og teknik, at cykelstien skulle laves, men som en del af budgetaftalen i byrådet er der blevet sat stop for forskellige anlægsopgaver for i alt 600 millioner kroner - blandt andet cykelstien i Stillinge.

Her kom John Dyrby Paulsen dog med et valgløfte.

- Hvis der ikke kommer en ny borgmester, så garanterer jeg, at cykelstien kommer, lød det fra ham.

Det løfte havde Jørgen Grüner ikke meget til overs for.

- Det med at love, cykelstier bliver til noget... Det handler for tiden om at gøre sig populær, og om et øjeblik handler det om noget helt andet, sagde han. Selvom anlægget af en ny cykelsti har spredt glæde i Kirke Stillinge, var der ved vælgermødet en borger med et andet synspunkt. Han mente, der kører for få cyklister på Bildsøvej, og at bilerne til gengæld kører for hurtigt. Derfor blev politikerne spurgt, om et bump fremfor en cykelsti på samme strækning ville give mere mening.

Det, mener DF's Henrik Brodersen, ikke er tilfældet.

- Nej, det synes jeg bestemt ikke. Der kører måske 10 nu, men der skulle gerne snart køre 40, sagde han.

Flere borgere til Slagelse Politikerne blev også spurgt ind til, hvad der skal gøres i forhold til at trække flere borgere til Slagelse Kommune.

- Først og fremmest skal vi sikre, der er boliger til de borgere, vi gerne vil trække til. Lige nu er det en udfordring, især på de billige boliger, lød det fra De Konservatives Jane Dahl.

Det støttede John Dyrby Paulsen og Henrik Brodersen.

Troels Brandt fra Radikale Venstre svarede, at det handler om at tage sig af de udsatte borgere, men også at være liberal:

- Vi skal være sikre på, der er ejendomme og investorer, der vil satse på vores lokalområde, sagde han, ligesom han støttede Venstres udsagn om, at det handler om at fortælle den gode historie.

- Vi skal turde tænke større - ægtefællejob med nabokommunerne, så vi løfter Vestsjælland sammen med Slagelse, sagde Knud Vincents.

Jørgen Grüner fra SF foreslog et fokus på seniorfællesskaber og en attraktiv bymidte for at tiltrække de unge.

- Jeg er en af dem, man gerne vil have fat i, jeg er tilflytter fra 2016, lød det fra Marcus Techow Danielsson fra Liberal Alliance.

- Jeg synes, vi skal vise, vi har et meget alsidigt miljø, natur, havn, det hele er lige om hjørnet, tilføjede han.

Herefter tilføjede Thomas Clausen fra Enhedslisten et synspunkt, som efter hans eget udsagn gik på tværs af han kollegaer:

- Førsteprioritet er, at vi skal tage os af de 80.000, der er i kommunen i forvejen. I det øjeblik, man gør det attraktivt for de borgere, der er her, så kan man få tilflytterere, lød det.

Der kan stemmes til kommunalvalget tirsdag den 16. november.