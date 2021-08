Snart er det slut med at parkere, så længe man vil, når det handler om kommunale, offentlige parkeringspladser. Rådhuspladsen er et godt eksempel. Foto: Carsten Lysdal

Nu er parkeringsvagterne på vej - og de er kun flinke i starten

Til oktober er det slut med at stille bilen, hvor man lyster, når det vel at mærke gælder kommunale parkeringspladser. Her vender parkeringsvagten tilbage til Slagelse.

Slagelse - 14. august 2021

Hvis det er blevet rutine at rulle kareten ind i en kommunal parkeringsbås og hverken skænke tidsbegrænsning eller p-skive en tanke, så kan det betale sig at skrue lidt på vanerne.

I hvert fald hvis du hyppigt holder parkeret i Slagelse Kommune.

Mens en del af parkeringspladserne i specielt Slagelse er private og kontrolleres af firmaer som Q-Park og lignende, er der også mange kommunale, offentlige af slagsen. Det være sig Rådhuspladsen, H.P. Hansens Plads og andre, og til oktober vil det koste en reminder i forruden at blæse på reglerne.

Her vender parkeringsvagten nemlig tilbage.

Lempelig overgang I flere år har Slagelse reelt været uden parkeringsvagter, og kontrolopgaven har ligget hos ordensmagten.

Politiet har dog - heldigvis vil nogle måske sige - alvorligere sager at tage sig af end at kontrollere, om p-skiven er sat korrekt.

Virkeligheden er da også, at der ikke hersker kontrol i praksis, og det bliver nu lavet om. I de første par uger vil vagten dog være flink og nøjes med at løfte pegefingeren i form af en seddel, der ikke gør ondt på pengepungen.

- Det har i flere år været stort set risikofrit at holde parkeret, og borgerne kommer til at skulle vænne sig til kontrollen, siger udvalgsformand og viceborgmester Villum Christensen (LA), erhvervs- og teknikudvalget, som fortæller, at der vil blive meldt konkret ud om den »nye« virkelighed i løbet af september.

- Selve parkeringskontrollen starter den 1. oktober, men det er planen at gå lempeligt til værks, så der i de første par uger undlades afgifter til fordel for en reminder i ruden med information om parkeringsregler. Borgerne skal vænne sig til at overholde regler, der rent faktisk gælder, uddyber han og minder om, at der fra slutningen af oktober ikke er nogen kære mor.

Butikker har presset på Genindførslen af kommunal kontrol kommer efter pres fra eksempelvis handelsdrivende, som fra tid til anden melder om bilister, der nærmest smider den firhjulede ind på en p-plads tæt på for eksempel deres arbejdsplads for så at være væk fra den i seks-syv timer i strid med regler, som ellers fremgår af skilte på pladserne.

Derfor entrerer Slagelse Kommune med Parkeringskontrol Nord, der er etableret af Aalborg Kommune og faktisk står for kontrollen i nu omtrent 30 af landets kommuner.

Aftalen er treårig med mulighed for en forlængelse, når den er udløbet.

50 procent af bruttoindtægten skal overføres til Rigspolitiet, mens resten går til administration af ordningen. En aftale med Aalborg Kommune vil efterlade en indtægt på cirka 15 kr. pr. opkrævet afgift til Slagelse Kommunes vejmyndighed.