Nu er det officielt: Her bor Danmarks flotteste køer

- Det er rigtig, rigtig stort. For her skal vi ikke bare stille med én flot ko. Vi skal stille med tre.

Også prisen for »Bedste Type« løb de to brødre - eller rettere: de tre køer - med.

I alt dystede besætningerne i fem kategorier. Og foruden de to førstepladser kunne Tøvestensgaarden også fejre en andenplads i to øvrige discipliner: »Bedste Yver« og »Bedste Lemmer«.

Her var der på grund af udbruddet af coronavirus arrangeret et virtuelt dyrskue.

Selv om oplevelsen var anderledes, har der ifølge Avlsforening Dansk Holstein imidlertid været stor interesse for at deltage i det alternative, virtuelle dyrskue.

- Vi har gjort det for at se, om vi kunne holde gejsten oppe og få nye udstillere med. Vi kan ikke lade corona stoppe alt - og vi kan jo se, det har været en kæmpe succes, siger Mette Bech fra Avlsforening Dansk Holstein til TV2 ØST.

- Det er vores levebrød at producere mælk. Men vi har altid samtidig godt kunne lide, at vores køer har haft det godt - og at de har set godt ud. Så det betyder meget for os at vinde, fortæller Karsten Andersen, der sammen med sin bror Michael Andersen vil forsøge at beholde prisen til næste års dyrskue: