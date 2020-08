Kloakmester Michael Ulbrichsen fra Horsens-kanten er hyret ind til at stå for jordarbejdet som underentreprenør, og han var onsdag ved at foretage de sidste opmålinger inden han gik i sving med gravemaskinen. Foto: Arne Svendsen

Nu bygges varmeværk: Udsigt til lavere priser

Slagelse - 26. august 2020 kl. 18:11 Af Arne Svendsen

I løbet af de næste par måneder vil det nye varmeværk i Dalmose begynde at rejse sig. I denne uge begyndte arbejdet så småt at gå i gang, og værket vil betyde lavere priser for forbrugerne, kan bestyrelsesformand for Hashøj Kraftvarmeforsyning Ole Worm fortælle.

- Der er udsigt til, at varmeprisen kan komme endnu længere ned end den pris på omkring 65 øre pr. kilowatttime, som vi hidtil har regnet med. Det skyldes, som også tidligere nævnt, at der er en forventning om, at afgiften for strøm til varmepumper vil blive sat ned i forbindelse med et kommende energiforlig, siger Ole Worm.

Han regner med, at den lavere pris vil slå igennem fra næste år.

Stort flertal for byggeri

Byggeriet blev endeligt besluttet på en ekstraordinær generalforsamling forleden, hvor 93 stemte for værket, mens otte stemte nej.

- Det er jo næsten det samme resultat som ved afstemningen i maj, og det vil jeg kalde en sejr for demokratiet, siger formanden.

I maj stemte 112 for, mens otte stemte imod.

Maj-afstemningen blev holdt, fordi det på grund af corona-restriktioner ikke var muligt at samles til en ekstraordinær generalforsamling.

Værket havde her allieret sig med Dansk Fjernvarmeforening, hvis jurister mente, at det juridisk holdt vand. Det blev der dog stillet en del spørgsmålstegn ved senere fra tidligere jurist i Slagelse Kommunes forvaltning, Iben Brinkland, på generalforsamlingen 2. juli.

Her luftede Iben Brinkland muligheden for, at bestyrelsesmedlemmer kunne blive gjort personligt ansvarlige for beslutningen, og det førte så til, at bestyrelsen indkaldte til den ekstraordinære generalforsamling forleden.

Intet spadestik

Her blev det som nævnt ovenfor til et klart ja, og i denne uge gik byggeriet så småt i gang.

- Der er ikke tid til noget første spadestik. Vi venter med at markere noget til rejsegildet, siger formand Ole Worm.

Han regner ikke med, at der bliver tale om nogen større forsinkelse i forhold til den tidligere plan, hvor værket skulle være klar til drift i marts.

Det skyldes blandt andet, at man alligevel ikke vil kunne få varmepumpen frem før omkring juletid. Fliskedlen er derimod næsten klar.

Måske stadig biogas

Formanden udelukker i øvrigt ikke, at værket stadig vil kunne aftage biogas fra Hashøj Biogas, også efter at værket bliver klar.

- Hvis altså prisen er konkurrencedygtig. Når værket står klar vil vi jo stadig også råde over gasmotorer og gaskedel samt pillefyr, så vi har gode muligheder for at bruge det, som er mest fordelagtigt for os, siger formanden, der også nævner, at der jo desuden er muligheder for solceller på den anden side af vejen.