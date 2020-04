Nu åbnes der for besøg på plejecentre

En stabilisering af coronasmittede giver mulighed for genåbning. Til gavn for mange, glæder det udvalgsformand.

Siden midten af marts har der været besøgsrestriktioner på plejecentre over hele landet, og aktiviteter for ældre borgere har været lukket.

Nu starter en forsigtig genåbning, så de ældre borgere igen kan få besøg og deltage i kommunalt drevne aktiviteter.

- Der er ingen tvivl om, at det har været rigtig svært for både beboere på plejecentre og borgere som modtager hjemme- og sygepleje og deres pårørende, at de ikke kan besøge hinanden. Nu ser vi en stabilisering af corona-smittede, og derfor vil vi forsigtigt åbne en smule for besøg og aktiviteter, siger Ali Yavuz (S), udvalgsformand for forebyggelses- og seniorudvalget.

Slagelse Kommune arbejder netop nu på at åbne for udendørs besøg på plejecentrene, som kan foregå i haven eller i opstillede pavilloner. Afhængigt af lokale forhold på plejecentrene.

Der er endnu ikke konkrete datoer for, hvornår pårørende igen kan komme på besøg, men der bliver udarbejdet planer for hvert enkelt plejecenter, så rammerne afspejler lokale forhold.

Får nærmere besked Beboerne og pårørende til beboerne på plejecentrene vil i næste uge få konkret orientering om, hvordan besøgene kan foregå på det plejecenter, som de bor på.

- Vi glæder os rigtig meget til at give plejehjemsbeboerne mulighed for at få besøg, for der er ingen tvivl om, at det har været virkelig hårdt for både beboere og pårørende, at de ikke kan se hinanden. Vi skal sørge for, at det sker i en sundhedsmæssigt forsvarlig ramme, og det arbejder vi på at sikre i disse dage, siger Charlotte Kaaber, ældrechef i Slagelse Kommune.

Der arbejdes også på at genåbne daghjem for demente i både Korsør og Slagelse, mens genåbning af daghjemmet i Boeslunde følger senere.

Dagcentrene for borgere med demens åbner på mandag den 27. april. Dagcentrene åbner med færre brugere ad gangen, så Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde to meters afstand kan opretholdes.

Brugere og pårørende er orienteret, og tilbagemeldingerne viser stor opbakning til at åbne dagcentrene, så pladserne allerede er fyldt op.

Aktivitetscentrene forbliver midlertidigt lukket, fordi der fortsat er forbud mod at mødes flere end ti personer.

Mad bringes ud Dog er personalet begyndt at levere mad fra aktivitetscentrene Teglværksparken, Rådmandscentret, Kongehaven og Alliancen. Det er et tilbud til de borgere, der bor i umiddelbar nærhed af aktivitetscentrene, og til den pris, de plejer at betale.

- I denne tid bringes maden ud af kendt personale fra aktivitetscentrene. Det gøres alene i denne tid, hvor de ikke må samles i aktivitetscentrene, og giver alle en mulighed for en kort social kontakt - et hej og hilsen, som der ikke er så mange af i denne tid, siger Charlotte Kaaber. lys