Norsk præst glad for Korsørs placering

- Vi er flyttet til Korsør for at komme nærmere det centrale »strøk« i Danmark, hvorfra der er gode forbindelser i alle retninger.

Fra næste uge kan alle meditationsinteresserede lærer Ragnar Aase nærmere at kende. Man skal blot møde op i Sankt Povls Kirke tirsdag den 16. juni klokken 17.00. Her tilbyder Ragnar Aase en halv times fordybelse og meditation, som han ser som den nære slægtning til bøn i kirken.

I den halve time tages rent praktisk udgangspunkt i et citat fra Bibelen, som den mediterende kan bruge til at vende tankerne indad i den efterfølgende stillepause, som varer omkring 15 minutter. Der afsluttes med en kort bøn og velsignelse, hvorefter deltagerne går hver til sit i stilhed.

Meditation er ifølge den norske præst at være i et stille rum med hele sit liv - »Her er jeg med hele mit liv« foran Guds åsyn.

- Meditation kræver ikke, at man har en mening om noget eller nogen. Det er et fristed for krop og sjæl. Selv om det foregår i stilhed, er det ikke tomt, fastslår Ragnar Aase.

- Det føles rigtigt og godt at have et forhold til den kirke og det sogn, som vi nu bor og lever i, siger Ragnar Aase, der stadig et par uger om året virker som præst højt mod nord.