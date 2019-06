Jacob Jensen (V) og Githa Thelander (DF) havde gerne set, at de også havde kunnet få en debat med Magnus Heunicke (S) , men han havde meldt afbud. På billedet får de en snak med sygeplejerske Malene Eik Mikkelsen. Til højre direktør Christian Riewerts. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Nordic Medicare mener ikke der mangler læger

Slagelse - 03. juni 2019 kl. 15:46 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Problemet med at mange patienter står uden læge, fordi praktiserende læger stopper, vil kunne løses ved liberalisering og øget konkurrence på området. I virkeligheden er der ikke behov for at uddanne flere praktiserende læger. Der skal bare være mulighed for, at de kan komme til at arbejde som ansatte, uden at bekymre sig om al den administration der følger med at være praktiserende læge.

Det synspunkt kom direktør Christian Riewerts med, da han forleden havde inviteret Sjællandske og to politikere til møde i Nordic Medicare-klinikken på Nordre Stationsvej.

Her har man etableret sig i nyistandsatte lokaler for godt et års tid siden, da Region Sjælland bad firmaet agere »redningskrans«, fordi patienter stod uden læge, efter at flere lokale praktiserende læger var stoppet, uden at andre havde overtaget deres praksis.

Klinikken havde indtil 1. maj tilknyttet 1800 patienter, hvilket ligger tæt på normalen for en praksis. Og der var begejstring over at være kommet ind i en stor by, efter at man ellers hidtil kun har været i mindre byer.

- Men her fra 1. maj besluttede Praktiserende Lægers Organisation (PLO) så at »spille det kort«, at man alligevel ville åbne op for tilgang hos flere lokale læger, så de 1800 patienter forsvandt fra os. De 700 af dem har dog søgt tilbage til os igen, fordi de hellere ville være her, fortalte Christian Riewerts til Jacob Jensen, MF for Venstre og Githa Nelander, der er folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

Christian Riewerts opfordrede de to politikere til at få ændret reglerne, så en klinik som Nordic Medicare ikke pludselig kan få fjernet alle sine patienter.

- Vi løber jo en stor risiko ved at investere i klinikker, som fra den ene dag til den anden kan miste deres patienter. Sker det gang på gang, vil vi jo stoppe med at investere og ansætte folk, der kun kan regne med at være ansat på korttids-aftaler. Og så får man den situation, hvor kun Praktiserende Lægers Organisation er tilbage på markedet, siger Christian Riewerts.

Han mener ikke, at det er til gavn for hverken patienterne eller samfundsøkonomien. Han henviser til, at der kommer til at mangle nytænkning, ligesom Konkurrencestyrelsen har slået fast, at der er for lidt konkurrence på de praktiserende lægers område.

Han mener, at man er lidt i samme situation, som den der opstod, da Falck fik kørt konkurrenten Bios i sænk. Med hvad der senere viste sig at være yderst tvivlsomme metoder, som blandt andet gik ud på at få Bios til at fremstå uheldigt i medierne.

- Det samme er vi ude for. Til trods for at vi aldrig har haft en sag, hvor en af vore læger er blevet dømt til at betale erstatning i Patientklagenævnet, fortalte Christian Riewerts til Jacob Jensen og Githa Nelander.