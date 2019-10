I Sørby Esport har man oprettet et e-sport hold for voksne over 18 år. Der er marked for det, mener foreningens formand. Foto: Fleur Sativa

Noob, LOL og OWNED: Her spiller voksne e-sport

Slagelse - 05. oktober 2019 kl. 09:29 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når der bliver råbt ord som »noob«, »LOL« og »OWNED«, er det ikke længere kun lyde fra teenageværelset.

I Sørby Esport mødes voksne over 18 år nemlig som noget nyt to gange om ugen for at spille det kendte skydespil »Counter-Strike: Global Offensive«.

Det nye hold, der er en del af Danmarks største e-sport forening, går under navnet »oldboys«. For der er brug for et rum til voksne gamere, siger formand for Sørby Esport, Mark R. Kristensen:

- Det betyder lige så meget for en voksen person, som for en 12-årig knægt, at have et fællesskab. Og vi er bare nogen, der finder fællesskabet ved computeren, forklarer han og sammenligner det nyoprettede e-sport hold med et seniorhold i for eksempel en fodboldklub.

- Vi er bare en anden slags fritidsklub, uddyber Mark R. Kristensen.

»Brug for et frirum« Èn af dem, der således også opfatter det nyoprettede e-sport hold som en slags »fritidsklub for voksne«, er 38-årige Lasse Friis. Han er far til to børn, gift med sin kone - og så elsker han at game.

Men selvom han har en plads til sin computer derhjemme, bliver tiden foran skærmen ofte stjålet af andre ting som tøjvask, indkøb og rengøring.

- Der sker det, når man får børn, at man pludselig ikke »bare« har tid til at sidde og spille. Så der er brug for et frirum, hvor jeg kan få muligheden for at sætte det travle liv derhjemme lidt på pause og kan sige: »Nu skal jeg altså spille«, forklarer Lasse Friis, der derfor har tilmeldt sig det nye e-sport hold.

- Heroppe bliver jeg ikke forstyrret af børn, kone eller hvad der kan være af dagligdags pligter derhjemme, begrunder han.

Flere voksne spiller Ifølge Lasse Friis er der på den måde flere voksne end ham selv, der godt kan lide at spille computerspil. Ofte er det bare ikke noget, man snakker om, mener han.

På samme måde viser en måling af danskernes kultur- og medievaner fra fjerde kvartal 2018, at hver fjerde dansker dagligt eller næsten dagligt spillede digitale spil på mobilen, computeren eller spillekonsollen.

På det nye e-sport hold i Sørby Esport er der derfor også allerede 15 tilmeldte - et antal, som foreningens formand forventer, vil vokse.

- Jeg ved, at der sidder mange derude, som er vokset op med computerspil og som kan lide at spille. Ofte handler det bare om, at de ikke længere har tiden til det. Men det får de her, siger Mark R. Kristensen.

På det nye »oldboys«-hold kan alle desuden være med - både nybegyndere og trænede. Også kvinder over 18 år er velkomne, lyder det.