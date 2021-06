Se billedserie To herrer, der vil gå langt i kampen for flere havvindmøller - og også helst i form af havvindmølleparken Omø Syd. Fredag var Knud Erik Andersen, administrerende direktør i European Energy samt Morten Helveg Petersen, medlem af Europa-Parlamentet for De Radikale Venstre, på besøg på Stigsnæs for ved selvsyn at se, hvor havvindmøllerne måske kommer til at stå i fremtiden. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nødvendigt at hugge en hæl og klippe en tå for klimaets skyld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nødvendigt at hugge en hæl og klippe en tå for klimaets skyld

Morten Helveg Petersen (R) var fredag på besøg på Sprogø og på Stigsnæs, Han var inviteret af European Energy, der i snart et helt årti har arbejdet på at etablere havvindmølleparken Omø Syd.

Slagelse - 13. juni 2021 kl. 08:37 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Hav og himmel gik næsten i ét ved Stigsnæs Havn fredag middag. Vandet tæt på havblik, temperaturen tæt på sveddryppende og vinden tæt på fraværende.

På den lille grus-parkeringsplads til venstre for de to færgelejer stod tæt ved middagstid en gruppe mænd i pænt tøj og spejdede ud over vandet på det, der endnu ikke er, men som alle i gruppen håber, er på vej: En gruppe af havvindmøller i form af havvindmølleparken Omø Syd.

- Vi bliver nødt til at rykke nu, for ellers er det for sent. De klimaudfordringer, vi står med, er så alvorlige, at det kan blive nødvendigt at hugge en hæl og klippe en tå - også selvom det er en sindssyg svær diskussion, og selv om det betyder et sammenstød mellem vindmøller, mennesker, fugle og fisk, siger Morten Helveg Petersen (R).

Han er inviteret til Stigsnæs af European Energy, der siden 2012 har arbejdet på at etablere havvindmølleparken Omø Syd, der i sin endelige form skal levere grøn strøm til cirka 350.000 husstande i 2024 og dermed yde et væsentligt bidrag til det nye 2025-klimamål.

Til kamp for klimaet Det er første gang, at Morten Helveg Petersen er på Stigsnæs, men det er derimod ikke første gang, at han involverer sig i debatten om havvindmøller, for hans to mærkesager i Europa-Parlamentet, hvor han har virket for De Radikale Venstre siden 2014, er netop den grønne omstilling og en bekæmpelse af klimaforandringerne.

- Vi kan se, at vi ikke gør det grundigt og hurtigt nok i forhold til klimaet. Vi er nødt til at se anderledes på tingene og forholde os til det reelle sammenstød mellem grøn energi og biodiversitet, siger Morten Helveg Petersen, der dermed taler ind i den igangværende debat om, hvorvidt et eksisterende fugleliv er vigtigere end den grønne omstilling eller omvendt.

Tid til handling - Jeg kan godt forstå, at folk kan have modvilje mod havvindmøller, men vi bliver nødt til at forholde os til, hvad der vejer tungest. Er det klimaet, eller er det, at man kan spejde en gruppe af havvindmøller i horisonten, siger Morten Helveg Petersen. Han anerkender, at det marine liv måske vil ændre sig og tage en anden form, men at det er nødvendigt, at der bliver taget nogle hurtige beslutninger.

- I sidste ende er det jo en politisk beslutning, og det er en helt skrækkelig behandling, som European Energy har været udsat for i det her forløb, hvor både miljø- og energiministeren har nølet alt for længe, siger Morten Helveg Petersen.

Fortsat optimist Knud Erik Andersen, der er administrerende direktør i European Energy, er trods modstand fra både de, der skal kigge på møllerne, og de, der prioriterer fugleliv over havvindmøller, fortsat optimistisk.

- Både nationalt og lokalt har vi haft et godt samarbejde, og vi har haft og har fortsat en god dialog med Slagelse Kommune. Vi har også oplevet opbakning ved flere lokale borgermøder, men jeg er da glad for, at vi har mere end det her ene projekt at beskæftige os med, siger Knud Erik Andersen.

- Det har bestemt taget længere tid, end vi havde kalkuleret med, siger Knud Erik Andersen, der lige nu håber, at det bliver muligt at fritage blot et par procent af den Natura 2000-udpegning, der er sket af området, til havvindmøllerne.

- Jeg er sikker på, at vi kan finde et godt kompromis, og det er relativt nemt at tage en lille del af det pågældende område, uden at det betyder noget i en større sammenhæng, siger Knud Erik Andersen.

Han understreger, at han ikke ser fugleliv og havvindmøller som modsætninger, men som to ting, der sagtens kan eksistere side om side uden problemer, hvilket også flere rapporter, som European Energy selv står bag, har påpeget.

- Jeg ser ikke de samme konflikter, som andre gør i det her, og vi har et helt katalog af gode løsninger, siger Knud Erik Andersen. Han anerkender, at møllerne bliver synlige - men at de ikke bliver hørbare.

En ny tid Udover selve havvindmølleparken planlægger European Energy at etablere et stort Power-to-X-anlæg på Stigsnæs. Et anlæg der kan drage fordel af de allerede eksisterende faciliteter på havnen på grund af det tidligere Stigsnæsværket.

- Stigsnæsværket var én tid. Nu kommer en ny tid med en mere tidssvarende industri, der peger fremad, og vi synes, at det, vi kommer med, passer godt ind i de eksistrende omgivelser, siger Knud Erik Andersen.

Inden stoppet ved grus-parkeringen på Stigsnæs var Morten Helveg Petersen og dagens repræsentanter for European Energy på Sprogø for at se lidt nærmere på de havvindmøller, som European Energy allerede har her.

Om havvindmøllerne nogensinde bliver en del af horisonten ved Stigsnæs mellem de to karakteristiske flydekraner ved Stigsnæs og spidsen af Agersø må tiden vise.