Nødråb fra lukket butikscenter: Vi drukner i værdiløse varelagre

Thomas Eilersen, ejer af Dissing & Eilersen og Dissing Workwear, bestyrelsesformand for centerforeningen i Vestsjællandscentret i Slagelse, bestyrelsesmedlem i Business Slagelse og repræsentant i Markedsføringsudvalget Slagelse, har sendt dette åbne brev rettet mod politikere og beslutningstagere, herunder statsminister Mette Frederiksen (S). Hjælp os nu, før det er for sent, lyder nødråbet.

15. marts 2021

ÅBENT BREV: Formålet med dette skriv er at gøre opmærksom på et alvorligt problem lige nu for mange erhvervsdrivende - at mange forretninger brænder inde med store værdiløse varelagre uden mulighed for kompensation eller hjælp til nedskrivning.

Jeg sender jer dette skriv/nødråb både som bestyrelsesformand for centerforeningen i Vestsjællandscentret og Business Slagelse på alle detailbutikkers vegne - og som ejer af tøjbutikken DissinG i samme butikscenter i Slagelse.

Som erhvervsdrivende - eksempelvis inden for tøjbranchen - oplever vi i øjeblikket et stort pres på vores likviditet. Først og fremmest på grund af de kæmpe tab, der lige nu er på vores varelagre.

Specielt i butikscentrene, som jeg repræsenterer, er problemet nu ekstra stort, da vi ikke på samme måde som byens øvrige butikker fik mulighed for at åbne den 1. marts.

Butikscentrene er stadigvæk lukket ned, mens forretningerne i byens gågader kan nyde godt af kundernes store købelyst. Det kom også selvsamme forretninger til gode op til jul, hvor centerbutikkerne mistede den største omsætning i årets travleste uge op til jul.

Vinterens varelagre bliver nu kun større, i takt med at kunderne bytter deres julegaver til nye forårsvarer eller måske vælger at få pengene tilbage.

Kompensation - forskel på brancher

Regeringen har etableret ordninger til dele af erhvervslivet, der giver mulighed for at modtage kompensation/erstatning for varer med udløbsdatoer (dåseøl, dagligvarer m.v.), men der er ikke etableret ordninger, der giver erhvervsdrivende - inden for eksempelvis tøjbranchen - mulighed for at få erstattet det værditab, der lides som følge af, at varelagrene bliver ukurante under nedlukningen.

Umiddelbart er en vinterstøvle eller en vinterjakke ikke markeret med en fysisk udløbsdato som for eksempel en oksemørbrad. I tøjbranchen derimod defineres en butiks succes af parametre som sæson, udsalg - og størrelsen og værdien på varelagre.

Vi kan være nervøse for, at vores branche helt bliver glemt i disse ordninger. Udgangspunktet må naturligvis være, at brancher skal behandles lige i disse nedlukningsperioder.

Udover løn og husleje er netop omkostninger til varer de mest presserende lige nu.

Sæsonvarerne kan ikke sælges nu, da der ingen kunder er, og varerne bliver mindre aktuelle og sværere at sælge, som tiden går under den lange nedlukning.

Politisk handling nødvendig nu Vi vil opfordre til, at der fra politisk side udarbejdes en ny fleksibel hjælpepakke, der kan kompensere for nogle af omkostningerne ved nedskrivningen af varelagrene.

I øjeblikket forhandler alle Folketingets partier netop om den endelige genåbning af hele Danmark. Vi vil i branchen gerne fortsat være med på holdet, der går mod lysere tider med vækst og fremgang.

Lige nu banker kreditorerne på - de vil naturligvis gerne have penge for de varer, de har leveret, men som endnu ikke er solgt.

Vi frygter, at manglende anerkendelse fra politisk side kan lægge en hel branche ned.

Jeg kan opfordre til at kigge på vores nabolande som Tyskland og Holland, som har ydet en stor hjælp til netop denne udfordring.

Af tvingende nødvendighed ønsker vi altså hermed at gøre opmærksom på denne problematik, som vi håber og regner med, der kan findes en hurtig løsning på.

Som repræsentant for Vestsjællandscentrets godt 50 butikker og som bestyrelsesmedlem i Business Slagelse har jeg i den grad stor opbakning fra samtlige butikker til dette skriv.

Thomas Eilersen, ejer af Dissing & Eilersen og Dissing Workwear, bestyrelsesformand for centerforeningen i Vestsjællandscentret, bestyrelsesmedlem i Business Slagelse og repræsentant i Markedsføringsudvalget Slagelse