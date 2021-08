Se billedserie Til venstre ses to dykkere i vandet. De har ingen mulighed for at komme i land i det nordlige færgeleje, som ellers er det mest sikre sted at dykke fra, fordi det er langt væk fra wakeboardbane og udspringstårn. Foto: Helge Wedel

Nødråb fra dykkere hørt af politikere

Ønske om sikker dykkeradgang for i første omgang 2,5 mio. kroner i Halsskov Færgehavn fjernes fra budgetdrøftelserne og bliver i stedet behandlet i erhvervs- og teknikudvalget.

- Jeg har aftalt med borgmester John Dyrby Paulsen (S), at vi fjerner dykkerklubbernes ønske fra budgetdrøftelserne og i stedet behandle sagen i erhvervs- og teknikudvalget for at søge at finde penge til en løsning, siger Villum Christensen (LA), der er formand for udvalget.

Han og borgmesteren havde sammen med byrådskollegerne Britta Huntley (S), Jørgen Andersen (S), Troels Brandt (Rad.) og Knud Vincents (V) samt den konservative byrådskandidat Niels Bo Jørgensen forleden takket ja til invitation fra dykkerklubberne i Korsør og Slagelse samt Dansk Sportsdykkerforbund om ved selvsyn at se, hvor farligt det er blevet for dykkerne at bruge Halsskov Færgehavn. Årsagen er den tværgående wakeboardbane foran strand- en, som er eneste adgang for dykkerne til det populære dykkersted, som den dybe havn er.

Op til 3000 dykkere Årligt benytter op mod 3000 dykkere fra hele Danmark havnen, som grundet hurtig adgang til dybde og ingen strøm er et af de mest populære dykkersteder i Danmark - også når det gælder undervisning og gennemførelse af dykkerprøver.

Lederen af Korsør Brandskole René Kofoed er også formand for Korsør Frømandsklub. Han gav følgende billede på den aktuelle situation.

- Vi har absolut intet mod, at havnen er sat i stand, sikret og udviklet til et vandsportscenter med udspring og wakeboard, men for dykkerne er sikkerheden helt glemt. Det svarer lidt til at bygge et supermarked uden parkeringspladser, lød det fra René Kofoed.

De bløde i vandet Dykkerne er at betragte som de bløde »trafikanter« i havnen, hvis nuværende indretning kun tillader dem at dykke ud fra stranden. For at nå frem til den dybe del af havnen, skal de krydse wakeboardbanen og samtidig holde afstand til det gule udspringstårn, så de ikke rammes af springende badegæster.

Løsningen Dykkerklubberne har brugt en del tid på at beskrive løsningen i både ord og tegninger til igen at gøre Halsskov Færgehavn til et sikkert sted at dykke fra. I stedet for stranden skal det nordlige færgeleje nærmest campingpladsen indrettes til at dykke fra. Det kræver først og fremmest en rampe ud over stensætningen for dykkeradgang til vandet. Hertil er der allerede en åbning i færgelejet op til parkeringspladsen over for betalingsanlægget. Her ønskes en trappe, så dykkerne har kort vej at bære deres tunge udstyr.

Flagstang Anslået kan første fase med at skaffe adgang til vandet og adgang med trappe til parkeringspladsen samt flagstang til dykkerflag klares for godt et par millioner kroner. I senere faser er der ønsker om blandt andet omklædningscontainere, skyllebord og belysning - måske de allerede opstillede omklædningscontainere og skyllebord ved stranden blot skal flyttes?

Om pengene til den manglende dykkersikkerhed i Halsskov Færgehavn kan findes, bliver altså ikke en del af budgetdrøftelserne men i stedet en opgave for politikerne i erhvervs- og teknikudvalget til det kommende møde.