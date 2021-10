Noah vil nedbryde tabu: - De sagde til mig, at jeg ikke kunne

For Noah Thilemann fra Slagelse har ord altid været svære at læse. Han er ordblind og derfor aktuel i ny DR-serie. Håbet er, at serien vil bryde tabuet og gøre andre - blandt andet lærere i folkeskolen - klogere på handicappet. Selv fik han nemlig først sent den hjælp og støtte, han havde brug for. Foto: Thomas Olsen

Havde 19-årige Noah Thilemann fra Slagelse lyttet til sine lærere i 8. klasse, var han aldrig nået til, hvor han er i dag. Nu sætter han fokus på det at være ordblind i en ny DR-serie.

Slagelse - 10. oktober 2021

Øjnene var blodsprængte. I hvert fald hver anden dag. Sådan husker Noah Thilemann livet som 8. klasseselev på en folkeskole i Slagelse, hvor han ofte kom grædende hjem fra.

Når han sad med en bog i hånden, hoppede bogstaverne nemlig rundt, drejede om og byttede plads. Eller - sådan gør de egentlig stadig.

Men i dag har Noah Thilemann, der er fyldt 19 år, fået hjælp til at leve med sit handicap: Han er ordblind, men godt i gang med at læse en HF.

Noget, som lærere i folkeskolen - og særligt i 8. klasse - fortalte ham, at han ikke kunne.

Har i dag eget firma - De sagde mellem linjerne, at jeg ikke skulle forvente, at jeg skulle videre på gymnasiet. Og det var heller ikke den forestilling, jeg havde om mig selv - jeg kunne godt mærke, at jeg ikke var lige så dygtig som de andre. Eller det var det, jeg troede, jeg ikke var, fortæller Noah Thilemann, der lige nu er aktuel i DR-serien »Vi er ordblinde.«

Her hjælper krimiforfatteren Sara Blædel, der selv er ordblind, ham og tre andre ordblinde med at overvinde de udfordringer, der er forbundet med at have svært ved at læse.

Noah Thilemann læser således i dag ikke kun en HF. Han har også startet sig eget firma, hvor han tager ud og fotograferer sportsarrangementer. Artiklen fortsætter efter billedet...

I dag læser Noah Thilemann en særlig tilrettelagt HF, der varer tre år. Det giver ham blandt andet bedre tid til at fordybe sig og læse pensum. Når han ikke studerer, har han sit eget fotografi-firma og tør - modsat tidligere - at drømme stort. Foto: Thomas Olsen

For den 19-årige slagelseaner er det gennem DR-serien vigtigt at sætte fokus på, at ordblinde kan meget mere, end andre - og de ofte selv - tror.

- De (lærerne, red.) sagde jo til mig, at jeg ikke kunne. Det var svært, fordi det ikke var min beslutning. De tog ligesom bare min drøm og slukkede den, fortæller han.

Vil bryde tabu - og gøre folk klogere Når Noah Thilemann vil sætte fokus på ordblindhed, handler det derfor om, at han ønsker at gøre folk klogere på handicappet. Blandt andet ved at bryde det tabu, han mener, det er.

"(...) forhåbentlig kan mere viden også hjælpe lærerne til at være mere støttende og se mulighederne frem for begrænsningerne."

- Noah Thilemann - Noah Thilemann - »Noah i 6., 7. og 8. klasse« skal vide, at det er okay, når han er ked af det. Og forhåbentlig kan mere viden også hjælpe lærerne til at være mere støttende og se mulighederne frem for begrænsningerne, forklarer Noah Thilemann.

Den manglende viden synliggøres ved, at han selv først får diagnosen dysleksi - altså ordblindhed - i 6. klasse. Også selv om hans forældre har mistænkt det siden 1. klasse.

Til at starte med er det en lettelse, husker Noah Thilemann: For selv om diagnosen ikke får bogstaverne til at falde på plads, gør brikkerne det pludselig.

- Der var så mange ting, der pludselig gav mening, og det var en kæmpe forløsning at kunne sige: »Det er derfor, jeg har svært ved at læse,« forklarer han.

Særlig undervisning Følelsen af lettelse er dog kortvarig og tager i stedet form som en slags forbandelse.

Noah Thilemann tror et øjeblik, at han nu vil få hjælp. Men den kommer ikke.

I stedet er der nu blot ingen tilbage, der tror på, at Noah Thilemann er i stand til at tage en gymnasial uddannelse.

Det ændrer sig først, da han starter i 9. klasse.

Her begynder Noah Thilemann på efterskolen Solbakken i Skælskør, der har tilrettelagt særlig undervisning til personer som ham: Personer med ordblindhed.

Derfor tager Noah Thilemann både 9. og 10. klasse på efterskolen, og det klæder ham på til at tro på sig selv. Ja - selv lærerne begynder at opmuntre ham til at tage en HF.

Vigtigt at drømme Den støtte og forståelse, han mødte på Solbakken, gjorde en forskel for Noah Thilemann. Artiklen fortsætter efter billedet...

Noah Thilemann drømmer lige nu om at læse til fotojournalist. Foto: Thomas Olsen

- Det er jo altid rart at få anerkendelse. Særligt, når man ikke har fået ret meget af den. Det var med til at skubbe mig hen imod at tro på, at jeg godt kunne, hvis jeg ville, fortæller han.

Men så let er det alligevel ikke.

For Noah Thilemann har så mange gange fået at vide, at han ikke kan, at de stemmer fortsat dominerer. Derfor starter han allerførst på en fotografi-uddannelse.

Først da han er med i DR-serien og møder Sara Blædel, får han modet til at tage en HF. Også selv om han ikke helt endnu ved, hvad han skal bruge den til.

- Det er bare vigtigt for mig at drømme. Det siger Sara Blædel også i en af de første afsnit: »Drøm så stort, at du ikke når dine mål« - altså - »sæt dig nogle helt crazy mål,« forklarer Noah Thilemann, der i dag drømmer om at blive fotojournalist.

»Det kan jeg i hvert fald« For at blive optaget på dén uddannelse, er der ingen krav om, at man skal have en gymnasial uddannelse. Her er kravet kun, at man består en optagelsesprøve, som tester, at man kan fortælle historier ved hjælp af det fotografiske sprog.

Når Noah Thilemann læser en HF, handler det altså om noget andet. Han skal bevise over for sig selv - og alle andre - at han godt kan.

Altså modsat, hvad han ellers altid har fået at vide. Og modsat, hvad han har fortalt sig selv.

- Jeg tror, det er vigtigt for mig at bevise, fordi der stadig sidder nogle stemmer oppe i hovedet på mig og siger: »Du er ikke god nok, og det skal du lige huske på,« forklarer han.

- Jeg vil gerne bevise overfor mig selv, at jeg godt kan. Og også vise alle de lærere, jeg har mødt i folkeskolen, der har fortalt mig om de ting, jeg ikke kunne, at »det kan jeg i hvert fald.« Og måske endda bedre, end de kan, siger Noah Thilemann.

FAKTA: Om ordblindhed Uge 40 er international ordblindeuge.



Er man ordblind, lider man af en funktionsnedsættelse, der betyder, at man har svært ved at omsætte bogstaver til sproglyde.



Personer med ordblindhed har derfor sværere end andre ved at læse, stave og formulere sig skriftligt.

Intensiteten af ordblindhed varierer fra person til person. Med andre ord kan to mennesker begge lide af ordblindhed, men den ene have det sværere end den anden.



Man kender ikke det præcise antal af personer med ordblindhed i Danmark, men man anslår, at cirka 400.000 i landet er berørt.



HF-uddannelsen, som 19-årig Noah Thilemann tager, er treårig, så der er bedre tid til at læse pensum. Uddannelsen er på den måde tilrettelagt, så den tilgodeser de behov, man har som person med ordblindhed.