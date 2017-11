Nisse-krise med sang og musik

Håndværkernisserne kan hverken få smørelse eller nye bøgeplanker til at reparere møllen med, og oppe hos den fine familie krakelerer idyllen, da far og mor opdager, at der er flyttet uinviterede skovnisser ind i kælderen. De nasser, mener far, men hans oprørske teenagenisse af en datter på vel blot 180-200 år går til modstand, da hendes far vil have skovnisserne smidt ud. De to har nogle drabelige opgør, som ikke er uden referencer til vore dages flygtninge-debat. Skovnisserne er nemlig blevet nødt til at flygte fra skoven, fordi menneskene skal bygge en motorvej. »De skal ikke komme her og nasse«, siger far, mens datteren argumenterer med, at de er stakler på flugt.